Киноафиша
Фильмы
Возвращение
Награды и номинации фильма Возвращение
Награды и номинации фильма Возвращение 2006
Оскар 2007
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Лучший сценарий
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Этот сериал на Netflix еще не вышел, а уже стал хитом: в нем нет ни монстров, ни мистики — только семейная тайна, от которой невозможно оторваться
Короли без короны: насколько Баратеоны из экранной «Игры престолов» отличаются от книжных героев Мартина — спойлер, почти во всем
Минус 500 тысяч зрителей и 60 лет насмарку: даже главный актер открестился от провального нового «Доктора Кто», но это еще не конец
У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ
Не медь, а золото стриминга: забытые всеми фэнтези-фильмы, которые точно стоят вашего внимания
«Худший фильм, который я когда-либо снимал»: треш-триллер Тарантино о маньяке-каскадере провалился в прокате, но обрел культовый статус
Неуникален даже Сукуна: «Магическая битва» «срисовала» героев с манги 20-летней давности – найдете своего любимчика? (фото)
Зрители полюбили «Няню Оксану» и требуют продолжения: есть одна загвоздка — 2-го сезона может не быть
Успех Елизаветы II творит чудеса: Netflix снимает новую «Корону», теперь с американской семейкой №1
Ждать минимум год: Крыжовников не спешит возвращаться в Казань, но и от «Слова пацана 2» не отказывается
Поле битвы - Земля: в этих живописных уголках планеты Кэмерон снял «Аватар: Пламя и пепел»
