6.4Kika
Кика, 1993
Испания, Франция / драма, комедия / 18+
О фильме
Кика, веселая и простоватая любительница потрахаться, является сквозным персонажем и связующим звеном этого оригинальнейшего фильма. Вокруг нее роятся колоритные герои этого кримального-фарсового триллера, нафаршированного экстравагантным сексом. Но если вы смотрели предыдущие работы модного испанского киноскандалиста Альмодовара, то это не удивляет. Питер Койот в роли писателя, оказавшегося серийным маньяком-убийцей, отталкивающегося в своей работе от личного опыта. Одержимая ведущая криминальной хроники на телевидении, берущая в руки пистолет чтобы взять интервью. Сын жены писателя, узнавший, что отчим убил его мать. Его служанка-лесбиянка и ее брат, порнозвезда и насильник. Из всего этого бедлама заваривается ни на что не похожее кино.
В ролях
Алекс Казановас
Ramón
Вероника Форке
Kika
Santiago Lajusticia
Pablo
Бибиана Фернандес
Susana
Хесус Бонилла
Policía
Режиссер Педро Альмодовар
Сценарист Педро Альмодовар
Детали фильма
Страна Испания / Франция
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1993
Премьера в мире 29 октября 1993
Дата выхода
|16 июня 1994
|Австралия
|R 18+
|16 сентября 1994
|Бразилия
|17 марта 1994
|Германия
|29 октября 1993
|Испания
|8 сентября 1994
|Нидерланды
|6 мая 1994
|США
|19 января 1994
|Франция
|30 мая 1998
|Южная Корея
Сборы в мире $2 020 357
Производство El Deseo, CiBy 2000
Другие названия
Kika, Кика, Kika - Un corpo in prestito, Kika: mujeres al ataque, Κίκα, キカ, 基卡, 愛慾情狂, 蕩女KIKA, 키카, (10) Kika
Обновлено 9 декабря 2020
Цитаты
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