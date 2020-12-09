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Постер фильма Кика
6.4
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6.4

Кика

, 1993
Kika
Испания, Франция / драма, комедия / 18+
Постер фильма Кика
6.4

О фильме

Кика, веселая и простоватая любительница потрахаться, является сквозным персонажем и связующим звеном этого оригинальнейшего фильма. Вокруг нее роятся колоритные герои этого кримального-фарсового триллера, нафаршированного экстравагантным сексом. Но если вы смотрели предыдущие работы модного испанского киноскандалиста Альмодовара, то это не удивляет. Питер Койот в роли писателя, оказавшегося серийным маньяком-убийцей, отталкивающегося в своей работе от личного опыта. Одержимая ведущая криминальной хроники на телевидении, берущая в руки пистолет чтобы взять интервью. Сын жены писателя, узнавший, что отчим убил его мать. Его служанка-лесбиянка и ее брат, порнозвезда и насильник. Из всего этого бедлама заваривается ни на что не похожее кино.

В ролях

Питер Койот
Питер Койот
Nicholas
Виктория Абриль
Виктория Абриль
Andrea Caracortada
Алекс Казановас
Ramón
Вероника Форке
Kika
Росси де Пальма
Росси де Пальма
Juana
Santiago Lajusticia
Pablo
Анабель Алонсо
Анабель Алонсо
Amparo
Бибиана Фернандес
Susana
Хесус Бонилла
Policía
Карра Элехальде
Карра Элехальде
Policía
Режиссер Педро Альмодовар
Сценарист Педро Альмодовар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания / Франция
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1993
Премьера в мире 29 октября 1993
Дата выхода
16 июня 1994 Австралия R 18+
16 сентября 1994 Бразилия
17 марта 1994 Германия
29 октября 1993 Испания
8 сентября 1994 Нидерланды
6 мая 1994 США
19 января 1994 Франция
30 мая 1998 Южная Корея
Сборы в мире $2 020 357
Производство El Deseo, CiBy 2000
Другие названия
Kika, Кика, Kika - Un corpo in prestito, Kika: mujeres al ataque, Κίκα, キカ, 基卡, 愛慾情狂, 蕩女KIKA, 키카, (10) Kika

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 9 декабря 2020

Цитаты

[Хуана помогает Пабло инсценировать ограбление с проникновением в дом]
Juana Идиот. Давай, кляп! Салфетка на рот, туго завязывай. Давай, кляпни меня.

Отзывы о фильме

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