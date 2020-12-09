Кика, веселая и простоватая любительница потрахаться, является сквозным персонажем и связующим звеном этого оригинальнейшего фильма. Вокруг нее роятся колоритные герои этого кримального-фарсового триллера, нафаршированного экстравагантным сексом. Но если вы смотрели предыдущие работы модного испанского киноскандалиста Альмодовара, то это не удивляет. Питер Койот в роли писателя, оказавшегося серийным маньяком-убийцей, отталкивающегося в своей работе от личного опыта. Одержимая ведущая криминальной хроники на телевидении, берущая в руки пистолет чтобы взять интервью. Сын жены писателя, узнавший, что отчим убил его мать. Его служанка-лесбиянка и ее брат, порнозвезда и насильник. Из всего этого бедлама заваривается ни на что не похожее кино.