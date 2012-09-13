Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Рожденный дважды
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.3
6 постеров
Рожденный дважды

Рожденный дважды

Venuto al mondo / Twice Born 18+
О фильме

О фильме

Главная героиня, итальянка Джемма, отправляется вместе со своим 16-летним сыном Пьетро в Сараево. Она хочет показать Пьетро его родной город и рассказать о его отце Диего, которого он никогда не знал. В аэропорту Джему встречает ее давний друг и бывший жених Гойко, который в 1984 году во время зимней Олимпиады познакомил ее с фотографом из Генуи Диего — любовью всей ее жизни.

Рожденный дважды - трейлер
Рожденный дважды  трейлер
Страна Италия / Испания / Хорватия
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 13 сентября 2012
Дата выхода
15 апреля 2014 Германия
12 сентября 2013 Гонконг
11 июля 2013 Греция
30 мая 2013 Израиль
11 января 2013 Испания
7 ноября 2012 Италия
13 сентября 2012 Канада
22 февраля 2013 Литва
22 ноября 2013 Польша
5 декабря 2013 США
7 июня 2013 Тайвань
14 декабря 2012 Турция
9 августа 2013 Швейцария
30 октября 2014 Южная Корея 18
1 ноября 2013 Япония
MPAA R
Бюджет €13 000 000
Сборы в мире $9 075 131
Производство Medusa Film, Alien Produzioni, Mod Producciones
Другие названия
Venuto al mondo, Twice Born, Venir au monde, Dzimis divreiz, Gennimenoi xana, Gime myleti, Ilmale tulnud, Nolad pa'amayim, Powtórnie narodzony, Příběh mého syna, Príbeh môjho syna, Prova de Redenção, Sen Dünyaya Gelmeden, Twice Born - Was vom Leben übrig bleibt, Világra jőve, Voltar a Nascer, Volver a nacer, Γεννημένοι ξανά, Да дойдеш на света, Народжений двічі, Рожденный дважды, ある愛へと続く旅, 摯愛永恒, 来到这个世上, 行至今生
Режиссер
Серджио Кастеллитто
Серджио Кастеллитто
В ролях
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Мира Фурлан
Джейн Биркин
Джейн Биркин
Серджио Кастеллитто
Серджио Кастеллитто
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.3
7.3 IMDb
Трейлеры фильма
Рожденный дважды - трейлер
Рожденный дважды Трейлер
Рожденный дважды - отрывок 5
Рожденный дважды Отрывок 5
Кадры из фильма
