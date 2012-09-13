Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Главная героиня, итальянка Джемма, отправляется вместе со своим 16-летним сыном Пьетро в Сараево. Она хочет показать Пьетро его родной город и рассказать о его отце Диего, которого он никогда не знал. В аэропорту Джему встречает ее давний друг и бывший жених Гойко, который в 1984 году во время зимней Олимпиады познакомил ее с фотографом из Генуи Диего — любовью всей ее жизни.
|15 апреля 2014
|Германия
|12 сентября 2013
|Гонконг
|11 июля 2013
|Греция
|30 мая 2013
|Израиль
|11 января 2013
|Испания
|7 ноября 2012
|Италия
|13 сентября 2012
|Канада
|22 февраля 2013
|Литва
|22 ноября 2013
|Польша
|5 декабря 2013
|США
|7 июня 2013
|Тайвань
|14 декабря 2012
|Турция
|9 августа 2013
|Швейцария
|30 октября 2014
|Южная Корея
|18
|1 ноября 2013
|Япония