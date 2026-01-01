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Лола Дуэньяс
Lola Duenas
Киноафиша
Персоны
Лола Дуэньяс
Лола Дуэньяс
Lola Duenas
Дата рождения
6 октября 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Мадрид, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Биография Лола Дуэньяс
Родилась 6 октября 1971 года. Барселона, Каталония, Испания.
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Популярные фильмы
7.3
Я тоже
(2009)
7.3
Разомкнутые объятия
(2009)
7.1
Возвращение
(2006)
Фильмография Лола Дуэньяс
7
Чёрный шар
La bola negra
драма, мюзикл
2026, Испания / Франция
Смотреть трейлер
5.4
Птичий короб: Барселона
A ciegas
ужасы, фантастика
2023, Испания / США
Смотреть трейлер
5.9
Foremost by Night
Sobre todo de noche
драма
2023, Испания / Франция / Португалия
5.4
7 социопатов
7 raons per fugir (de la societat)
комедия
2019, Испания
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
Зама
Zama
драма
2017, Аргентина / Испания / Франция / Нидерланды
4
Новогодний отрыв
Incidencias
комедия
2016, Испания
Смотреть трейлер
6.9
Людоеды
Les ogres
драма
2015, Франция
5.1
Падающая звезда
Stella cadente
драма, исторический
2014, Испания
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