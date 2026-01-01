Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лола Дуэньяс
Лола Дуэньяс Lola Duenas
Киноафиша Персоны Лола Дуэньяс

Лола Дуэньяс

Lola Duenas

Дата рождения
6 октября 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Мадрид, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Актёр ужасов

Биография Лола Дуэньяс

Родилась 6 октября 1971 года. Барселона, Каталония, Испания.

Популярные фильмы

Я тоже 7.3
Я тоже (2009)
Разомкнутые объятия 7.3
Разомкнутые объятия (2009)
Возвращение 7.1
Возвращение (2006)

Фильмография Лола Дуэньяс

Чёрный шар 7
Чёрный шар La bola negra
драма, мюзикл 2026, Испания / Франция
Смотреть трейлер
Птичий короб: Барселона 5.4
Птичий короб: Барселона A ciegas
ужасы, фантастика 2023, Испания / США
Смотреть трейлер
Foremost by Night 5.9
Foremost by Night Sobre todo de noche
драма 2023, Испания / Франция / Португалия
7 социопатов 5.4
7 социопатов 7 raons per fugir (de la societat)
комедия 2019, Испания
Смотреть трейлер Рецензия
Зама 6.8
Зама Zama
драма 2017, Аргентина / Испания / Франция / Нидерланды
Новогодний отрыв 4
Новогодний отрыв Incidencias
комедия 2016, Испания
Смотреть трейлер
Людоеды 6.9
Людоеды Les ogres
драма 2015, Франция
Падающая звезда 5.1
Падающая звезда Stella cadente
драма, исторический 2014, Испания
Показать еще
Хрустящие огурцы для императрицы: готовим ту самую закуску, ради которой Екатерина II закатывала пирушки
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
Эти дешевые корзинки из Fix Price разошлись по всему дому: использую их 11 способами и снова беру целую стопку
Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери
«6 кадров», годы алкоголизма и операция: беда превратила жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — чудом продолжил сниматься
НТВ нашел замену «Невскому»: 16-серийный боевик с Петром Рыковым — это тонны экшена и лихо закрученный сюжет
«Зачем нужна Вселенная, в которой нет теста?»: на сложный вопрос о возрасте «Смешариков» ответят только истинные поклонники
От детектива с Ефремовым «не могла оторваться»: как и в «Хрустальном», герой едет в глушь, а дальше – «сидишь и удивляешься»
Marvel случайно подарила фанам «Магической битвы» новый кроссовер: все из-за одной детали в «Человеке-пауке»
«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»
Если смотрели «Невский» и «Первый отдел», этот тест обязателен: сможете узнать все сериалы про «ментов» по одному кадру?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше