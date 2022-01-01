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Возвращение
Возвращение, 2006: актеры и роли
Volver
Возвращение
2006 / Испания
6.5
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Возвращение, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Педро Альмодовар
Pedro Almodóvar
В ролях
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Лола Дуэньяс
Lola Duenas
Бланка Портильо
Кармен Маура
Carmen Maura
Йоана Кобо
Чус Лампреаве
Chus Lampreave
Леандро Ривера
Leandro Rivera
Кармен Мачи
Carmen Machi
Пилар Кастро
Pilar Castro
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