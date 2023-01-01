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Мы были солдатами
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We Were Soldiers
Мы были солдатами
2002 / США / Германия
7.2
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13
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Рейтинг IMDb: 7.2
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