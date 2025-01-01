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Киноафиша Фильмы Мы были солдатами Мы были солдатами, 2002: актеры и роли

Мы были солдатами, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рэндалл Уоллес Randall Wallace
В ролях
Мэл Гибсон Мэл Гибсон Mel Gibson Грег Киннир Грег Киннир Greg Kinnear Барри Пеппер Барри Пеппер Barry Pepper Райан Херст Райан Херст Ryan Hurst Дон Дуонг Don Duong Сэм Эллиотт Сэм Эллиотт Sam Elliott Кери Рассел Кери Рассел Keri Russell Мэделин Стоу Мэделин Стоу Madeleine Stowe Крис Клейн
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