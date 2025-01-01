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Мы были солдатами
Мы были солдатами, 2002: актеры и роли
Мы были солдатами, 2002: актеры и роли
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Вся информация о фильме
Режиссер
Рэндалл Уоллес
Randall Wallace
В ролях
Мэл Гибсон
Mel Gibson
Грег Киннир
Greg Kinnear
Барри Пеппер
Barry Pepper
Райан Херст
Ryan Hurst
Дон Дуонг
Don Duong
Сэм Эллиотт
Sam Elliott
Кери Рассел
Keri Russell
Мэделин Стоу
Madeleine Stowe
Крис Клейн
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