Роланд Эммерих продолжает уничтожать свою новую родину – Соединенные Штаты – всеми доступными ему средствами. На очаг-возбудитель мировой демократии уже обрушивались, по милости неистового Роланда, инопланетяне, Годзилла и глобальное похолодание. Теперь настала очередь дестабилизации земной коры. Точнее говоря, всему виною на сей раз оказалось солнце, впавшее в прискорбное возмущение во время парада планет (видимо, парад не очень понравился). В результате солнечного возмущения…
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