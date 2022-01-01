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Киноафиша Фильмы 2012 2012, 2009: актеры и роли
2012 2012 2009 / США / Канада
8.1 Оцените
392 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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2012, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роланд Эммерих Роланд Эммерих Roland Emmerich
В ролях
Джон Кьюсак Джон Кьюсак John Cusack Аманда Пит Аманда Пит Amanda Peet Вуди Харрельсон Вуди Харрельсон Woody Harrelson Тэнди Ньютон Тэнди Ньютон Thandiwe Newton Оливер Платт Оливер Платт Oliver Platt Морган Лили Морган Лили Morgan Lily
Одна
Одна
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