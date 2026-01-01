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Элизабет Хоторн
Элизабет Хоторн Elizabeth Hawthorne
Киноафиша Персоны Элизабет Хоторн

Элизабет Хоторн

Elizabeth Hawthorne

Дата рождения
30 апреля 1947
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези, Герой боевиков

Биография Элизабет Хоторн

Родилась 30 апреля 1947 года. Новая Зеландия.

Популярные фильмы

Тайны Броукенвуда 7.7
Тайны Броукенвуда (2014)
Легенда об искателе 7.7
Легенда об искателе (2008)
Моя жизнь - убийство 7.5
Моя жизнь - убийство (2019)

Фильмография Элизабет Хоторн

Пайк Ривер 6.6
Пайк Ривер Pike River
биография, драма 2025, Новая Зеландия
Смотреть трейлер
Заклятые подруги 7
Заклятые подруги
драма 2024, Новая Зеландия
6.6
The Moon Is Upside Down The Moon Is Upside Down
комедия 2021, Новая Зеландия
Моя жизнь - убийство 7.5
Моя жизнь - убийство
драма, комедия, криминал 2019, Австралия
Во власти стихии 7.2
Во власти стихии Adrift
драма 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
Беглянки 7.5
Беглянки
драма, криминал, триллер 2016, Австралия
Свет в океане 7.4
Свет в океане The Light Between Oceans
драма 2016, США / Новая Зеландия
Смотреть трейлер Рецензия
Тайны Броукенвуда 7.7
Тайны Броукенвуда
драма, криминал, детектив 2014, Новая Зеландия
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