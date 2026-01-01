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Элизабет Хоторн
Elizabeth Hawthorne
Киноафиша
Персоны
Элизабет Хоторн
Элизабет Хоторн
Elizabeth Hawthorne
Дата рождения
30 апреля 1947
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
,
Герой боевиков
Биография Элизабет Хоторн
Родилась 30 апреля 1947 года. Новая Зеландия.
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