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Джеймс Гаммон

James Gammon
Джеймс Гаммон
Джеймс Гаммон James Gammon
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Дата рождения
20 апреля 1940
Возраст
82 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Джеймс Гаммон

Родился 20 апреля 1940 года в Ньюмэне, штат Иллинойс, США

Фильмография Джеймс Гаммон
В электрическом тумане
В электрическом тумане
мистика, драма 2009, США
6.0
Холодная гора
Холодная гора
драма, мелодрама, военный 2003, США
7.0
Жизнь или что-то вроде того
Жизнь или что-то вроде того
драма, комедия 2002, США
6.0
Деревенские медведи
Деревенские медведи
комедия, семейный, мюзикл 2002, США
5.0
Клетка
Клетка
триллер, криминал, фэнтези, драма, ужасы 2000, США / Германия
6.0
Люблю тебя до смерти
Люблю тебя до смерти
комедия, мелодрама 1990, США
6.0
Высшая лига
Высшая лига
спорт, комедия 1989, США
7.0
Месть
Месть
драма, криминал, мелодрама, триллер 1989, США / Мексика
7.0
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