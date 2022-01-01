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Джеймс Гаммон
Джеймс Гаммон
James Gammon
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Джеймс Гаммон
James Gammon
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Дата рождения
20 апреля 1940
Возраст
82 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Джеймс Гаммон
Родился 20 апреля 1940 года в Ньюмэне, штат Иллинойс, США
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Фильмография Джеймс Гаммон
В электрическом тумане
мистика, драма
2009, США
6.0
Холодная гора
драма, мелодрама, военный
2003, США
7.0
Жизнь или что-то вроде того
драма, комедия
2002, США
6.0
Деревенские медведи
комедия, семейный, мюзикл
2002, США
5.0
Клетка
триллер, криминал, фэнтези, драма, ужасы
2000, США / Германия
6.0
Люблю тебя до смерти
комедия, мелодрама
1990, США
6.0
Высшая лига
спорт, комедия
1989, США
7.0
Месть
драма, криминал, мелодрама, триллер
1989, США / Мексика
7.0
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