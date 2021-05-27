Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кристофер МакДональд
Кристофер МакДональд
Christopher McDonald
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Кристофер МакДональд
Christopher McDonald
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 февраля 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
191 см
Биография Кристофера МакДональда
Родился 15 февраля 1955 года. Нью-Йорк, США.
Развернуть
Фильмография Кристофера МакДональда
Мы можем стать героями
фэнтези, боевик, семейный
2020, США
4.0
Точка возврата
триллер, криминал
2018, Канада / США
4.0
Молния
драма, триллер
2015, США
5.0
Дочь Бога
драма
2015, США
4.0
Коллекционер 2
ужасы
2012, США
7.0
Всем нужна Кэт
комедия, боевик
2011, США
7.0
Лучший и самый яркий
комедия
2010, США
4.0
Барри Мандэй
комедия
2010, США
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Кристофер Макдональд получил одну из главных ролей в сериале Marvel «Секретное вторжение»
Актер может появиться и в дальнейших проектах в рамках киновселенной.
Написать
27 мая 2021 10:56
Все новости
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"