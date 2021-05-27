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Кристофер МакДональд

Christopher McDonald
Кристофер МакДональд
Кристофер МакДональд Christopher McDonald
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Дата рождения
15 февраля 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
191 см
Биография Кристофера МакДональда

Родился 15 февраля 1955 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Кристофера МакДональда
Мы можем стать героями
Мы можем стать героями
фэнтези, боевик, семейный 2020, США
4.0
Точка возврата
Точка возврата
триллер, криминал 2018, Канада / США
4.0
Молния
Молния
драма, триллер 2015, США
5.0
Дочь Бога
Дочь Бога
драма 2015, США
4.0
Коллекционер 2
Коллекционер 2
ужасы 2012, США
7.0
Всем нужна Кэт
Всем нужна Кэт
комедия, боевик 2011, США
7.0
Лучший и самый яркий
Лучший и самый яркий
комедия 2010, США
4.0
Барри Мандэй
Барри Мандэй
комедия 2010, США
5.0
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Кристофер Макдональд получил одну из главных ролей в сериале Marvel «Секретное вторжение» Актер может появиться и в дальнейших проектах в рамках киновселенной.
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27 мая 2021 10:56
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