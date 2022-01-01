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Стальной гигант Стальной гигант
Киноафиша Фильмы Стальной гигант Стальной гигант, 1999: актеры и роли
The Iron Giant Стальной гигант 1999 / США
8.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Стальной гигант, 1999: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Брэд Берд Брэд Берд Brad Bird
В ролях
Дженнифер Энистон Дженнифер Энистон Jennifer Aniston Вин Дизель Вин Дизель Vin Diesel Джон Махоуни
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2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
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2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
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