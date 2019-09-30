Фритци — чудесная история о воссоединении Германии, 2019

Фритци и Софи — одноклассницы и лучшие подружки. На дворе стоит лето 1989 года, и они весело проводят его в собственном маленьком домике на дереве: играют, поют и просто дурачатся втроем со Спаником, верным четвероногим другом Софи. Сегодня, правда, настроение не ахти: завтра Софи уезжает со своей мамой в турпоездку в Венгрию. Фритци грустит, но успокаивает себя: подруги не будет всего-то две недели! Однако, когда та не появляется в школе 1 сентября, Фритци начинает тревожиться и тайком пробирается в квартиру Софи. Жилище выглядит пустым и заброшенным: сюда явно не собирались возвращаться. Фритци расстроена и не может ничего понять. Зато все вокруг знают: Софи через Венгрию уехала в другую Германию. Теперь Фритци должна разузнать, что это за «другая» Германия, почему из ее Германии в ту, другую, ни за что не попадешь, и что надо сделать, чтобы они со Спаником все-таки встретились с Софи…