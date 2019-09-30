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Фритци — чудесная история о воссоединении Германии Фритци — чудесная история о воссоединении Германии
Киноафиша Фильмы Фритци — чудесная история о воссоединении Германии
Fritzi — Eine Wendewundergeschichte

Фритци — чудесная история о воссоединении Германии, 2019

2019 / Германия / Бельгия / Чехия / Люксембург
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Фритци и Софи — одноклассницы и лучшие подружки. На дворе стоит лето 1989 года, и они весело проводят его в собственном маленьком домике на дереве: играют, поют и просто дурачатся втроем со Спаником, верным четвероногим другом Софи. Сегодня, правда, настроение не ахти: завтра Софи уезжает со своей мамой в турпоездку в Венгрию. Фритци грустит, но успокаивает себя: подруги не будет всего-то две недели! Однако, когда та не появляется в школе 1 сентября, Фритци начинает тревожиться и тайком пробирается в квартиру Софи. Жилище выглядит пустым и заброшенным: сюда явно не собирались возвращаться. Фритци расстроена и не может ничего понять. Зато все вокруг знают: Софи через Венгрию уехала в другую Германию. Теперь Фритци должна разузнать, что это за «другая» Германия, почему из ее Германии в ту, другую, ни за что не попадешь, и что надо сделать, чтобы они со Спаником все-таки встретились с Софи…

7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 18 августа 2021
Премьера в мире 30 сентября 2019
Возраст 12+
Режиссер
Матиас Брюн
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Фритци — чудесная история о воссоединении Германии 2 постера
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саундтрек мультфильма Фритци — чудесная история о воссоединении Германии
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