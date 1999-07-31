Menu
8.5 IMDb Rating: 8.1
The Iron Giant

The Iron Giant

The Iron Giant 18+
Synopsis

A young boy befriends a giant robot from outer space that a paranoid government agent wants to destroy.
Country USA
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 1999
World premiere 31 July 1999
Release date
31 July 1999 Russia 0+
1 December 2000 Argentina
6 April 2000 Australia
22 December 1999 Belgium
17 December 1999 Brazil
17 December 1999 Denmark
25 December 1999 Finland
8 December 1999 France
16 December 1999 Germany
17 December 1999 Great Britain
12 September 2000 Hungary
26 December 1999 Iceland
17 December 1999 Ireland
2 December 1999 Israel
23 December 1999 Italy
15 April 2000 Japan
31 July 1999 Kazakhstan
26 January 2000 Kuwait
6 August 1999 Mexico
16 December 1999 Netherlands
6 April 2000 New Zealand
3 May 2000 Norway
12 May 2000 Poland
16 December 1999 Singapore
1 May 2000 South Korea
17 December 1999 Spain
17 December 1999 Sweden
15 December 1999 Switzerland
25 December 1999 Taiwan
6 August 1999 USA
31 July 1999 Ukraine
MPAA PG
Budget $70,000,000
Worldwide Gross $23,339,506
Production Warner Bros., Warner Bros. Animation, Warner Bros. Feature Animation
Also known as
The Iron Giant, El gigante de hierro, Järnjätten, O Gigante de Ferro, Стальной гигант, Aian jaianto, Anak ha'barzel, De IJzeren reus, Demir Dev, Der Gigant aus dem All, Drengen og jern-kæmpen, Dzelzs gigants, Ghool-e ahani, Gutten og jernkjempen, Il gigante di ferro, Le géant de fer, Người Máy Khổng Lồ, O atsalinos gigantas, O siderenios gigantas, Plieninis milžinas, Po'lat giganti, Polad nəhəngi, Raudhiiglane, Rautajätti, Stalowy gigant, Szuper haver, Uriașul de fier, Zelezni velikan, Železný obor, Železný obr, Zeljezni div, Ο ατσάλινος γίγαντας, Ο σιδερένιος γίγαντας, Гвоздени џин, Железният гигант, Залізний велетень, Сталевий гігант, आयरन जायंट, アイアン・ジャイアント, 钢铁巨人, 鐵巨人
Director
Cast
John Mahoney
Cast and Crew
Goofs

Mansley points out that the unidentified object entering Earth's atmosphere was regarded by some as "a large meteor or downed satellite." Yet in 1957 Sputnik remained the only artificial satellite in orbit, so the suggestion of a "downed satellite" is unwarranted.

Quotes
[as the Giant flies toward the missle]
Hogarth Hughes [in the Giant's mind] You are who you choose to be.
The Iron Giant Superman.
Listen to the
soundtrack The Iron Giant
Stills
