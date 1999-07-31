Cartoon reviews
No reviewsWrite review
|31 July 1999
|Russia
|0+
|1 December 2000
|Argentina
|6 April 2000
|Australia
|22 December 1999
|Belgium
|17 December 1999
|Brazil
|17 December 1999
|Denmark
|25 December 1999
|Finland
|8 December 1999
|France
|16 December 1999
|Germany
|17 December 1999
|Great Britain
|12 September 2000
|Hungary
|26 December 1999
|Iceland
|17 December 1999
|Ireland
|2 December 1999
|Israel
|23 December 1999
|Italy
|15 April 2000
|Japan
|31 July 1999
|Kazakhstan
|26 January 2000
|Kuwait
|6 August 1999
|Mexico
|16 December 1999
|Netherlands
|6 April 2000
|New Zealand
|3 May 2000
|Norway
|12 May 2000
|Poland
|16 December 1999
|Singapore
|1 May 2000
|South Korea
|17 December 1999
|Spain
|17 December 1999
|Sweden
|15 December 1999
|Switzerland
|25 December 1999
|Taiwan
|6 August 1999
|USA
|31 July 1999
|Ukraine
Mansley points out that the unidentified object entering Earth's atmosphere was regarded by some as "a large meteor or downed satellite." Yet in 1957 Sputnik remained the only artificial satellite in orbit, so the suggestion of a "downed satellite" is unwarranted.