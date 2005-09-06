Группа ребят, помешанных на новой компьютерной игре Hellworld.com, получают приглашение от этого вебсайта на закрытую вечеринку, которая в конце концов становится для них пропуском в мир ужаса. Туда, где их ждет настоящая игра не на жизнь, а на смерть. Туда где заправляет безжалостный Пинхэд, и теперь он угрожает их жизням и душам по-настоящему…