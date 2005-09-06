Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Восставший из ада 8: Адский мир
Восставший из ада 8: Адский мир

Восставший из ада 8: Адский мир

Hellraiser: Hellworld 18+
О фильме

Группа ребят, помешанных на новой компьютерной игре Hellworld.com, получают приглашение от этого вебсайта на закрытую вечеринку, которая в конце концов становится для них пропуском в мир ужаса. Туда, где их ждет настоящая игра не на жизнь, а на смерть. Туда где заправляет безжалостный Пинхэд, и теперь он угрожает их жизням и душам по-настоящему…

Страна США / Румыния
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 14 июня 2006
Премьера в мире 6 сентября 2005
Дата выхода
6 сентября 2005 Россия 18+
17 февраля 2006 Бразилия
15 февраля 2006 Германия
18 сентября 2007 Греция
6 сентября 2005 Казахстан
17 января 2006 Нидерланды
6 сентября 2005 США
6 сентября 2005 Украина
MPAA R
Бюджет $3 000 000
Производство Miramax, Dimension Films, Neo Art & Logic
Другие названия
Hellraiser: Hellworld, Gospodar pakla: Pakleni svijet, Gospodari pakla 8, Hellraiser - Hellworld, Hellraiser - Tromos sto diadyktio, Hellraiser 8, Hellraiser VIII, Hellraiser VIII: Hellworld, Hellraiser VIII: infierno.com, Hellraiser: hellworld.com, Hellraiser: infierno.com, Hellraiser: O kosmos tis Kolasis, Hellraiser: O Mundo do Inferno, Hellraiser: Pekelný svet, Hellraiser: Τρόμος στο διαδίκτυο, Hellworld: O Mundo do Inferno, Ma Đinh VIII: Thế Giới Địa Ngục, Põrgusigitis 8, Восставший из ада VIII: Адский мир, Господари пакла 8: Свет пакла, Повсталий з пекла VIII: Пекельний світ, Хелрейзър: Адски свят, हेलरेज़र हेलवर्ल्ड: नरक के खिलाड़ी, ヘルレイザー　ヘルワールド
Режиссер
Рик Бота
В ролях
Лэнс Хенриксен
Лэнс Хенриксен
Кэтрин Уинник
Кэтрин Уинник
Кристофер Жако
Хари Пэйтон
Хари Пэйтон
Генри Кавилл
Генри Кавилл
Все актеры и съемочная группа
Кадры из фильма
