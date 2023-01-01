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На гребне волны На гребне волны
Киноафиша Фильмы На гребне волны На гребне волны, 1991: актеры и роли
Point Break На гребне волны 1991 / США
7.9 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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На гребне волны, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кэтрин Бигелоу Кэтрин Бигелоу Kathryn Bigelow
В ролях
Киану Ривз Киану Ривз Keanu Reeves Патрик Суэйзи Патрик Суэйзи Patrick Swayze Гари Бьюзи Лори Петти Lori Petty Джон Филбин John Philbin Боджесси Кристофер Боджесси Кристофер Bojesse Christopher Джулиан Рейс Джеймс ЛеГрос Джеймс ЛеГрос James LeGros Джон К. МакГинли Джон К. МакГинли John C. McGinley
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