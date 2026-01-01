Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
На гребне волны
Награды и номинации фильма На гребне волны
Награды и номинации фильма На гребне волны 1991
MTV Movie & TV Awards 1992
Most Desirable Male
Победитель
Most Desirable Male
Номинант
Best Action Sequence
Номинант
