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Джеймс ЛеГрос
Джеймс ЛеГрос
James LeGros
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Джеймс ЛеГрос
James LeGros
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Дата рождения
27 апреля 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Джеймс ЛеГрос
Родился 27 апреля 1962 года. Миннеаполис, Миннесота, США.
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Фильмография Джеймс ЛеГрос
Сага о чудовище. Сумерки
ужасы, фэнтези
2018, США
5.0
Некоторые женщины
драма
2016, США
6.0
На гребне волны
боевик
2015, США / Германия / Китай
7.0
Шаги в ночи
драма
2013, США
6.0
Всеобщее руководство птицелова
комедия
2013, США
6.0
Доверься мужчине
драма, комедия
2005, США
5.0
Скотланд, Пенсильвания
комедия, криминал
2001, Канада
6.0
Кровавый четверг
боевик, триллер
1998, США
7.0
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