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Ледниковый период 2: Глобальное потепление Ледниковый период 2: Глобальное потепление
Киноафиша Фильмы Ледниковый период 2: Глобальное потепление Отзывы о мультфильме «Ледниковый период 2: Глобальное потепление»
Ice Age 2: The Meltdown Ледниковый период 2: Глобальное потепление 2006 / США
8.1 Оцените
87 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о мультфильме «Ледниковый период 2: Глобальное потепление»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Первый «Ледниковый период» был, в сущности, неплох. Основная его проблема заключалась в том, что пока действие циркулировало внутри животного мира, фокусируясь на симпатичном трио рассудительно-чувствительного мамонта, рассудительно-мужественного тигра и безрассудно-привязчивого ленивца, все было остроумно и энергично, когда же к сюжету примешивались люди в образе сиротливых младенцев и охотящихся родителей – сентиментальность заволакивала горизонт, а за каждым из персонажей начинал тянуться…

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вика 2 апреля 2015, 12:51
Я тоже жду не дождусь этого мульта.В кино была и видела рекламу.Супер✊ ✊ ✊ http://www.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гость 2 апреля 2015, 12:51
Только не Гоблин! Терпеть его не могу!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
вика 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение KISSA от 24/02/2006 - 15:02:03


да но ты не знаешь какого марта?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
менни 2 апреля 2015, 12:51
первая часть просто потрясла.Думаю вторая будет лучше.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
пук 2 апреля 2015, 12:51
Я очень жду того дня когда посмотрю этот мульт.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
почётный 2 апреля 2015, 12:51
Это самый отстойный мульт! ха! ха! ха!!!!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
гость55 2 апреля 2015, 12:51
скажите,вот 55 лет, мне будет интересно это смотреть?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
гость 55 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (гость55, 31/03/2006 - 18:07:42):скажите,вот 55 лет, мне будет интересно это смотреть?

Это снова я,я имел ввиду что мне 55 лет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Проф-и 2 апреля 2015, 12:51
мне и первый то мульт так себе и этот слабый,а вот шрек и суперсемейка-это шедевры
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Люка 2 апреля 2015, 12:51
✊ Очень рада, что вторая часть этого юморного мульта не опустилась до уровня шрекообразных! Посмотрела с огромным удовольствием и наверняка схожу второй раз)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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