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Ледниковый период 2: Глобальное потепление
Ледниковый период 2: Глобальное потепление, 2006: актеры и роли
Ice Age 2: The Meltdown
Ледниковый период 2: Глобальное потепление
2006 / США
8.2
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82
голоса
Рейтинг IMDb: 6.8
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Ледниковый период 2: Глобальное потепление, 2006: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Карлос Салдана
Carlos Saldanha
В ролях
Рэй Романо
Ray Romano
Джон Легуизамо
John Leguizamo
Дэнис Лири
Denis Leary
Уилл Арнетт
Will Arnett
Куин Латифа
Queen Latifah
Крис Уэдж
Chris Wedge
Денни Диллон
Denny Dillon
Джей Лено
Jay Leno
Джош Пек
Josh Peck
Шонн Уильям Скотт
Seann William Scott
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