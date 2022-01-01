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Ледниковый период 2: Глобальное потепление Ледниковый период 2: Глобальное потепление
Киноафиша Фильмы Ледниковый период 2: Глобальное потепление Ледниковый период 2: Глобальное потепление, 2006: актеры и роли
Ice Age 2: The Meltdown Ледниковый период 2: Глобальное потепление 2006 / США
8.2 Оцените
82 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Ледниковый период 2: Глобальное потепление, 2006: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Карлос Салдана Карлос Салдана Carlos Saldanha
В ролях
Рэй Романо Рэй Романо Ray Romano Джон Легуизамо Джон Легуизамо John Leguizamo Дэнис Лири Дэнис Лири Denis Leary Уилл Арнетт Уилл Арнетт Will Arnett Куин Латифа Куин Латифа Queen Latifah Крис Уэдж Крис Уэдж Chris Wedge Денни Диллон Denny Dillon Джей Лено Jay Leno Джош Пек Джош Пек Josh Peck Шонн Уильям Скотт Шонн Уильям Скотт Seann William Scott
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