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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Маршалл Белл
Маршалл Белл
Marshall Bell
О персоне
Фильмография
Маршалл Белл
Marshall Bell
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Дата рождения
28 сентября 1942
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Талса, США
Биография Маршалл Белл
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Фильмография Маршалл Белл
Любовь, любовь, любовь
комедия, драма, мелодрама
2021, США
6.0
Нэнси Дрю
семейный, мистика, триллер
2007, США
7.0
Секс и 101 смерть
драма, комедия
2007, США
6.0
Фермер - астронавт
драма, приключения
2007, США
7.0
Спасительный рассвет
военный, боевик, драма, приключения
2006, США
7.0
Идентификация
триллер, ужасы, мистика
2003, США
6.0
Мошенники
комедия
2002, США / Германия
7.0
Храбрец
драма
1997, США
6.0
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