Поклонники Хантера Томпсона давно и с трепетом ожидали экранизации «Ромового дневника», надеясь увидеть, возможно, что-то вроде «Страха и отвращения/ненависти в Лас-Вегасе» Терри Гиллиама. Однако британец Брюс Робинсон, последний раз садившийся в режиссерское кресло в 1992 году (когда на экраны явилась его «Дженнифер-восемь»), а за письменный стол сценариста – в конце 90-х (в 1999-м вышли его «Сновидения», поставленные Нилом Джорданом; это…
ТРЕЙЛЕР ЗАХВАТИЛ)))✊
думается, что смотреть в 13 лет, фанатея, на бухающего в угарном загуле Деппа повлечет как минимум некоторые противоречия с поведенческими установками, которые дают в школе {там, кстати, ничего не поменялось? ✊ а то хожу иногда мимо своей бывшей - там за углом "детишки" уже круто научены, если отталкиваться от их лексикона и бутылочно-сигаретного мусора тут же ✊ }
ps тогда уж я бы рекомендовал сразу Суини-Тодда посмотреть ✊ из которого взят мой милейший аватар
ничего не повлечет! нам он давно нравится , с лексиконом , поведением и прочим у меня и моих друзей все в порядке.может ты не поверишь,но мы не курим,не пьем и матом не ругаемся. и не потому что мы там ангельские детки,просто родители научили себя правильно вести. а таких как ты перечислил действительно много,но только мы к ним не относимся.И кстати Суинни-Тодда мы смотрели год или 2 назад
Честно говоря не очень хочется писать, но напишу чисто для фанов ✊ и 13-14летних в тч...фильм получился очень средненький...не совсем УГ в духе Туриста, но определенные моменты, от которых должен избавляться любой уважающий себя фильм, сюда переехали...
Пуэрто-Рико, конечно, красиво как и Венеция...вот только противопоставления нищенски убогих бедных кварталов и суперпляжей я не почувствовал - есть одно и есть другое как-будто в двух разных реальностях...далее...
допускаю, что данный репортер Томпсон был интересной и неординарной личностью...но что можно увидеть по фильму? бухает, бухает, о...составляет гороскоп, бухает, знакомится с русалкой...бухает...бухает...бухает...блин, надо бы газетку разоблачающую выпустить...не получилось - свалю...финита ля комедия... {это был один большой спойлер ✊ }
Извините, лично меня "не вставило"...мне не оч понравился страх и ненависть, тк кино о торчках и преимуществах употребления всяких веществ в чистом виде - не моя тема {намного больше понравился Из ада - где тема наркотиков совсем не на первом месте}...и то его местами было интереснее смотреть в качестве фарса...здесь же первая часть неплохо, середина...хм-хм...ну ладно...и бац концом по голове...а где же вкусняшка?!
ну и немного о "героях нашего времени" ✊ ...надеюсь, что дети, пираты и прочие Паради не выбьют дурь из головы бедного {да мне его уже жалко ✊ хотя Паради и симпатичная, но мы же не знаем про семейный быт} Деппа...тк как хорошо уже было замечено повыше из порядочных во всех отношениях идеальных папаш гениального актера не вылепить...и очень хочется надеяться, что как актер Джонни еще не выдохся, потому что последние три работы {турист,пираты и данное кинцо} все достаточно печальны и смотрятся как "я сыграю еще разок этого замечательного парня"...вот только огонька не хватает...безумства в хорошем смысле...а это все уже видели и в гораздо более хорошем исполнении его же...
ps 6.5-7/10 где-то так
1. Реально попадаешь в 60-е в Пуэрто-Рико.
2. Красивые кадры.
3. Офигенная девушка (подружка богача).
Из минусов:
1. Конец умяли, не показав что же случилось с освоением нового острова под застройку.
2. В фильме беспробудно бухают в каждом кадре, от чего начало воротить.
PS Деппа никогда не воспринимал как хорошего актера, и тут он монотонный.
Однако, посмотреть стоит.
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