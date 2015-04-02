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Ромовый дневник Ромовый дневник
Киноафиша Фильмы Ромовый дневник Отзывы о фильме «Ромовый дневник»
The Rum Diary Ромовый дневник 2011 / США
7.2 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Ромовый дневник»

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Поклонники Хантера Томпсона давно и с трепетом ожидали экранизации «Ромового дневника», надеясь увидеть, возможно, что-то вроде «Страха и отвращения/ненависти в Лас-Вегасе» Терри Гиллиама. Однако британец Брюс Робинсон, последний раз садившийся в режиссерское кресло в 1992 году (когда на экраны явилась его «Дженнифер-восемь»), а за письменный стол сценариста – в конце 90-х (в 1999-м вышли его «Сновидения», поставленные Нилом Джорданом; это…

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KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Хочу уже скорее увидеть Джонни Деппа в новом фильме. «Ромовый дневник» вроде, да? Что они так все засекретили – ни рекламы, ни трейлеров, ни фоток толком нигде. Что, будет бомба? Вау! Взорвем кинотеатры! До октября подождать придется, но что уж поделать – Джонни не каждый день в кино снимается)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Что вы все помешались на Джонни Деппе? Я не понимаю. Я на «Ромовый дневник» пойду вовсе не за ним. Если кто-нибудь здесь читал книгу, меня поймет. Я считаю книгу замечательной, очень честной и одновременно занимательной. Возможно, Депп там неплохо будет смотреться. Кстати, советую всем книгу перед премьерой почитать – будет интереснее.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Достала жесткая и дорогая жизнь. Хочется веселой и не столь требовательной. Наткнулся на синопсис «Ромового дневника» - там пятидесятые годы, весь такой гламурный и понтовый Нью-Йорк. И парень, журналист – Джонни Депп – сбегает оттуда в Пуэрто Рико, где пресловутый ром и столичному парню все по колено. Бог ты мой, как хочется сбежать наконец-то. Только уже не пятидесятые годы, и куда бежать? Что-то все уже залило серой пафосной тоской. Айда на премьеру «Ромового» и давайте уж меняться наконец!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Stu_C 2 апреля 2015, 12:51
Аааа! Обожаю книги Хантера С. Томпсона! "Ромовый дневник" - одна из любимых! Самый честный и откровенный автор, на мой взгляд. Без фальши, без надуманного бреда! Все запредельно, местами жестко, но потрясающе! Доктор Гонзо и все его мысли вне времени и пространства! Советую всем прочитать! и гоу на премьеру конечно!)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jenechos 2 апреля 2015, 12:51
ПОЙДУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ))))))))))))))

ТРЕЙЛЕР ЗАХВАТИЛ)))✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юлия9999Kiss 2 апреля 2015, 12:51
В общем дело в том,что 20 октября выходит фильм "Ромовый дневник". Я и моя друзья очень хотим сходить на этот фильм.Нам всем по 13. В кинотеатре когда мы увидели афишу было написано 16+. Вот я и боюсь что нас на него не пустят. Как то мы с подругой ходили на фильм "Девичник в Вегасе"и в Норде нас спокойно пропустили! Этот кинотеатр мне вообще нравится,а с того момента нравится еще больше,потому что в Синема парке нас не пустили. Там вообще всгда ограничения по возрасту прибавляют,хотя кинотеатр хороший.Тем болле по нашей традиции он стал счастливым!)Мы хотим пойти 22 октября в субботу,но не в одном не в другом кинотеатре афиши еще нет(Вот не знаю пустят нас или нет? Как вы думаете?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ответ на сообщение Юлия9999Kiss от 16/10/2011 - 14:48:34


думается, что смотреть в 13 лет, фанатея, на бухающего в угарном загуле Деппа повлечет как минимум некоторые противоречия с поведенческими установками, которые дают в школе {там, кстати, ничего не поменялось? ✊ а то хожу иногда мимо своей бывшей - там за углом "детишки" уже круто научены, если отталкиваться от их лексикона и бутылочно-сигаретного мусора тут же ✊ }

ps тогда уж я бы рекомендовал сразу Суини-Тодда посмотреть ✊ из которого взят мой милейший аватар
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юлия9999Kiss 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Foggy от 17/10/2011 - 14:02:23


ничего не повлечет! нам он давно нравится , с лексиконом , поведением и прочим у меня и моих друзей все в порядке.может ты не поверишь,но мы не курим,не пьем и матом не ругаемся. и не потому что мы там ангельские детки,просто родители научили себя правильно вести. а таких как ты перечислил действительно много,но только мы к ним не относимся.И кстати Суинни-Тодда мы смотрели год или 2 назад
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Тоже что ли написать чего-нить ✊

Честно говоря не очень хочется писать, но напишу чисто для фанов ✊ и 13-14летних в тч...фильм получился очень средненький...не совсем УГ в духе Туриста, но определенные моменты, от которых должен избавляться любой уважающий себя фильм, сюда переехали...

Пуэрто-Рико, конечно, красиво как и Венеция...вот только противопоставления нищенски убогих бедных кварталов и суперпляжей я не почувствовал - есть одно и есть другое как-будто в двух разных реальностях...далее...

допускаю, что данный репортер Томпсон был интересной и неординарной личностью...но что можно увидеть по фильму? бухает, бухает, о...составляет гороскоп, бухает, знакомится с русалкой...бухает...бухает...бухает...блин, надо бы газетку разоблачающую выпустить...не получилось - свалю...финита ля комедия... {это был один большой спойлер ✊ }

Извините, лично меня "не вставило"...мне не оч понравился страх и ненависть, тк кино о торчках и преимуществах употребления всяких веществ в чистом виде - не моя тема {намного больше понравился Из ада - где тема наркотиков совсем не на первом месте}...и то его местами было интереснее смотреть в качестве фарса...здесь же первая часть неплохо, середина...хм-хм...ну ладно...и бац концом по голове...а где же вкусняшка?!

ну и немного о "героях нашего времени" ✊ ...надеюсь, что дети, пираты и прочие Паради не выбьют дурь из головы бедного {да мне его уже жалко ✊ хотя Паради и симпатичная, но мы же не знаем про семейный быт} Деппа...тк как хорошо уже было замечено повыше из порядочных во всех отношениях идеальных папаш гениального актера не вылепить...и очень хочется надеяться, что как актер Джонни еще не выдохся, потому что последние три работы {турист,пираты и данное кинцо} все достаточно печальны и смотрятся как "я сыграю еще разок этого замечательного парня"...вот только огонька не хватает...безумства в хорошем смысле...а это все уже видели и в гораздо более хорошем исполнении его же...

ps 6.5-7/10 где-то так
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
Фильм не понравился , очень скучный. Два часа просто одной болтавни =(
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
Из плюсов:

1. Реально попадаешь в 60-е в Пуэрто-Рико.

2. Красивые кадры.

3. Офигенная девушка (подружка богача).

Из минусов:

1. Конец умяли, не показав что же случилось с освоением нового острова под застройку.

2. В фильме беспробудно бухают в каждом кадре, от чего начало воротить.



PS Деппа никогда не воспринимал как хорошего актера, и тут он монотонный.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Приятный фильм. Но на любителя. Какая то недосказанность, но не интригующая, а оставляющая в недоумении. Недодали по чуть-чуть то там, то там. Депп не особо порадовал. Вялый он какой-то.

Однако, посмотреть стоит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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