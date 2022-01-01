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Брюс Робинсон
Брюс Робинсон
Bruce Robinson
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Брюс Робинсон
Bruce Robinson
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Дата рождения
2 мая 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Брюс Робинсон
Родился 2 мая 1946 года. Бродстерс, Кент, Англия, Великобритания.
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Фильмография Брюс Робинсон
Ромовый дневник
драма, приключения
2011, США
7.0
Дженнифер 8
криминал, драма, мистика
1992, Канада / США
6.0
Дженнифер восемь
мистика, триллер
1992, США
7.0
Уитнэйл и я
драма, комедия
1987, Великобритания
7.0
История Адели Г.
драма, биография, исторический
1975, Франция
7.0
Ромео и Джульетта
мелодрама, драма
1968, Великобритания / Италия
7.0
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