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Фильмография
Майкл Рисполи
Michael Rispoli
Киноафиша
Персоны
Майкл Рисполи
Майкл Рисполи
Michael Rispoli
Дата рождения
21 ноября 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Рокленд, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Биография Майкл Рисполи
Родился 21 ноября 1965 года, Нью-Йорк, США
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