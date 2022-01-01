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Майкл Рисполи
Майкл Рисполи
Michael Rispoli
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Майкл Рисполи
Michael Rispoli
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Дата рождения
21 ноября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Майкл Рисполи
Родился 21 ноября 1965 года, Нью-Йорк, США
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Фильмография Майкл Рисполи
Любовь по ту сторону
комедия, фэнтези, мелодрама
2021, США
8.0
Bottom of the 9th
драма
2019, США
0.0
Гангста Love
криминал, драма
2014, США
5.0
Ромовый дневник
драма, приключения
2011, США
7.0
Братство по крови
боевик
2011, США
5.0
Опасные пассажиры поезда 123
триллер
2009, США
7.0
Черный ирландец
драма
2007, США
7.0
Преодоление
спорт, драма, биография
2006, США
7.0
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