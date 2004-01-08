«Сокровище Амазонки»: Рецензия Киноафиши

Вы, наверное, думаете, что автор рецензий сайта kinoafisha – глубоко неудовлетворенный жизнью человек, исполненный цинизма и злословия, вымещающий свой сарказм на всем, что только ни попадется, даже если последнее чего-нибудь да стоит. Перед вашими глазами встает образ желчного хронического язвенника, одиноко кропающего в нетопленой жалкой каморке пасквили и памфлеты, чтобы потом отослать их по почте и на утро следующего дня созерцать с блаженной улыбкой негодяя растиражированный результат своего ехидного очернительства. Что ж, вы совершенно правы. Я – старый, больной и саркастичный вампир, при свете луны отстукивающий на клавишах под скрип собственных суставов одиозные опусы о том, что никто ни черта не умеет делать. Но как быть, если последнее – сущая правда?.. Очередное тому подтверждение – «Сокровище Амазонки», фильм настолько тупой и нелепый, что эти два эпитета – самое мягкое и безобидное, что о нем можно сказать. В главных ролях – два гения актерской игры: мало-помалу прижившийся в кино рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон и агрессивный придурок из «Американских пирогов» Шонн Уильям Скотт. Первый – гориллоподобный комплект мускулов, объем которых составляет печальную диспропорцию с объемом головы; мимика этого лицедея лишь в минуты особого вдохновения достигает уровня мимики пещерного человека, так что когда Джонсон раскрывает рот, первая мысль, которая приходит в голову, – «а оно еще и говорить умеет». В отличие от непробиваемого «царя скорпионов» Скотт – просто вихлястый раздолбай, который постоянно дергается, строит рожи и посреди амазонских джунглей ведет себя, словно реальный чувак на дискотеке (или обезьяна в зоопарке – это ровным счетом одно и то же). Кстати, именно в амазонских джунглях происходит действие этого несуразного опуса. Джонсон играет супермена а-ля Шварценеггер, выполняющего задание одного мафиозного босса разыскать сына последнего, который застрял в Бразилии в поисках древнего индейского артефакта. Сын, соответственно, и есть Скотт. Еще по дороге к священному предмету они встречают некую Мариану, которая по утрам барменша, а по вечерам – атаманша разбойников, то есть, простите, командир повстанческого отряда (венсеремос! но пасаран!! аста ла виста, бэби!!!). Правда, когда играющая вышеупомянутую Мариану актриса Розарио Доусон улыбается, а делает она это часто, – перед зрителем предстают два ряда идеально сформированных, прекрасно подогнанных друг к другу, ослепительно белых зубов, какие бывают даже не на всякой стоматологической рекламе и шанс обнаружить каковые в грязных южноамериканских зарослях примерно такой же, как у Чебурашки стать английской королевой. Других достоинств за мисс(ис) Доусон замечено не было. Из этого ряда совершенно выбивается непонятно как там оказавшийся Кристофер Уокен, играющий владельца громадного золотого рудника Хэтчера, безжалостно эксплуатирующего местную рабочую силу (из-за чего, собственно, повстанцы и повставали из своих грязных хибар и укрывищ). Мало того что Уокен – прекрасный актер, так и текст он произносит совершенно фантастический: в то время как Джонсон и Скотт долго препираются, написает ли последний за шиворот первому, если тот понесет его на себе, и вопят, будучи пойманными в ловушку для кабанов, что стая макак пялит их во все отверстия (а так оно и есть), Уокен говорит о «высшей целесообразности и целеустремленности» своего детища и в таких словах связывает золотоносный рудник с богатой публикой Северного полушария, для которой добывается золото: «Мой ужас – их благолепие, мой ад – их блаженство». Если не считать Уокена, смотреть больше решительно не на что. Весь фильм – набор каких-то бессмысленных ляпов, рожденных откровенно халтурной режиссурой. Например, Бек – герой Джонсона – принципиально не пользуется огнестрельным оружием (ибо боится изменить ландшафт окружающей местности), а бьет морды всем вокруг вручную. Но уж когда он берется за ружье, то одним выстрелом из двустволки убивает сразу троих. Правда, эти трое через две минуты чудесным образом воскресают, так что Беку приходится в полете разбить рукой кирпичную опору, чтобы постройка рухнула, а залегшие на ней стрелки опустились прямо на кулаки защитника добродетели. Не менее чудесным образом ведет себя сок в стакане, из которого пьет барменша Мариана: чем больше она отхлебывает, тем больше становится волшебного напитку. Однако главный волшебник «Сокровища Амазонки» – режиссер Питер Берг, который, судя по всему, просто рождественский Санта-Клаус: после того как в конце герои вдребезги разносят городок, где обосновался злодей Уокен, они вместе с освобожденными трудящимися празднуют победу на фоне… совершенно новеньких декораций, среди которых лишь кое-где пробивается декоративный дымок. Отродясь не видывал подобного разгильдяйства. Безусловно, «Сокровище Амазонки» – один из главных претендентов на звание «самый тупой фильм года». Vlad Dracula