Майк Джадж Mike Judge
Майк Джадж

Mike Judge

Дата рождения
17 октября 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Место рождения
Гуаякиль, Республика Эквадор
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актер озвучки, Путешественник

Популярные фильмы

Байки из турне 8.5
Байки из турне (2017)
Бивис и Батт-Хед 8.3
Бивис и Батт-Хед (2022)
Силиконовая долина 8.1
Силиконовая долина (2014)

Фильмография Майк Джадж

Жанр
Год
Бивис и Батт-Хед 8.3
Бивис и Батт-Хед
комедия 2022, США
Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную 7.3
Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную Beavis and Butt-Head Do the Universe
анимация, комедия 2022, США
Точка отрыва 5.1
Точка отрыва Action Point
комедия 2018, США
Байки из турне 8.5
Байки из турне
комедия, музыка, анимация 2017, США
Силиконовая долина 8.1
Силиконовая долина
комедия 2014, США
Экстракт 6.7
Экстракт Extract
комедия 2009, США
Идиократия 6.5
Идиократия Idiocracy
комедия, фантастика, приключения 2006, США
Дети шпионов 3-D: Игра окончена 5.9
Дети шпионов 3-D: Игра окончена Spy Kids 3-D: Game Over
сказка, боевик, фантастика, комедия, приключения, семейный 2003, США
Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд 6.4
Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд Spy Kids 2: Island of Lost Dreams
семейный, комедия, приключения 2002, США
Офисное пространство 7.4
Офисное пространство Office Space
криминал, комедия 1999, США
Царь горы 7.4
Царь горы
комедия 1997, США
Бивис и Батт-Хед уделывают Америку 7.1
Бивис и Батт-Хед уделывают Америку Beavis And Butt-head Do America
анимация, комедия, криминал 1996, США
Saturday Night Live 7.9
Saturday Night Live
комедия, телешоу 1975, США
Новости о Майк Джадж
Стрим-сервис Hulu возродит анимационный сериал «Царь горы»
«Самая глупая научная фантастика»: вышел трейлер мультфильма «Бивис и Батт-Хед уделывают вселенную»
Анимационный сериал «Царь горы» возобновится спустя 12 лет
