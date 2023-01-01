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Дети шпионов 3-D: Игра окончена
Дети шпионов 3-D: Игра окончена, 2003: актеры и роли
Spy Kids 3-D: Game Over
Дети шпионов 3-D: Игра окончена
2003 / США
7.2
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 4.3
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Дети шпионов 3-D: Игра окончена, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Родригес
Robert Rodriguez
В ролях
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Карла Гуджино
Carla Gugino
Алекса ПенаВега
Alexa PenaVega
Дэрил Сабара
Daryl Sabara
Рикардо Монтальбан
Ricardo Montalbán
Холланд Тэйлор
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Майк Джадж
Mike Judge
Сальма Хайек
Salma Hayek
Мэттью О'
Эмили Осмент
Emily Osment
Райан Пинкстон
Ryan Pinkston
Роберт Вито
Robert Vito
Бобби Эднер
Bobby Edner
Чич Марин
Cheech Marin
Дэнни Трехо
Danny Trejo
Алан Камминг
Alan Cumming
Тони Шэлуб
Tony Shalhoub
Стив Бушеми
Steve Buscemi
Билл Пэкстон
Bill Paxton
Джордж Клуни
George Clooney
Элайджа Вуд
Elijah Wood
Мэтью О’Лири
Matt O'Leary
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