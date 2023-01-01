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Дети шпионов 3-D: Игра окончена Дети шпионов 3-D: Игра окончена
Киноафиша Фильмы Дети шпионов 3-D: Игра окончена Дети шпионов 3-D: Игра окончена, 2003: актеры и роли
Spy Kids 3-D: Game Over Дети шпионов 3-D: Игра окончена 2003 / США
7.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Дети шпионов 3-D: Игра окончена, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Родригес Роберт Родригес Robert Rodriguez
В ролях
Антонио Бандерас Антонио Бандерас Antonio Banderas Карла Гуджино Карла Гуджино Carla Gugino Алекса ПенаВега Алекса ПенаВега Alexa PenaVega Дэрил Сабара Daryl Sabara Рикардо Монтальбан Ricardo Montalbán Холланд Тэйлор Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone Майк Джадж Mike Judge Сальма Хайек Сальма Хайек Salma Hayek Мэттью О' Эмили Осмент Эмили Осмент Emily Osment Райан Пинкстон Ryan Pinkston Роберт Вито Robert Vito Бобби Эднер Bobby Edner Чич Марин Чич Марин Cheech Marin Дэнни Трехо Дэнни Трехо Danny Trejo Алан Камминг Алан Камминг Alan Cumming Тони Шэлуб Тони Шэлуб Tony Shalhoub Стив Бушеми Стив Бушеми Steve Buscemi Билл Пэкстон Билл Пэкстон Bill Paxton Джордж Клуни Джордж Клуни George Clooney Элайджа Вуд Элайджа Вуд Elijah Wood Мэтью О’Лири Matt O'Leary
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