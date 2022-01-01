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Все части «От заката до рассвета»

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От заката до рассвета 2: Кровавые деньги из Техаса
От заката до рассвета 2: Кровавые деньги из Техаса
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4.0
криминал, ужасы, триллер
1999, США
От заката до рассвета 3: Дочь палача
От заката до рассвета 3: Дочь палача
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5.0
ужасы, триллер, вестерн
1999, США
От заката до рассвета
От заката до рассвета
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8.0
боевик, триллер, ужасы
1995, США
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Жанр
Все Криминал Ужасы Триллер Вестерн Боевик
Страна
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Год
Все 1990-1999

Сценарий к кровавому и захватывающему фильму «От заката до рассвета» написал Квентин Тарантино. Он же исполнил одну из главных ролей в первой ленте франшизы.

Хронологический порядок просмотра «От заката до рассвета»

Культовый фильм вышел на экраны в далеком 1995 году, когда Квентин Тарантино уже снял несколько главных фильмов в своей карьере. На сильный успех этой кровавой картины создатели не рассчитывали. Но именно первая часть «От заката до рассвета» стала культовой и завоевала любовь зрителей во всем мире. После этого сняли еще два фильма. Действие одного из них происходит в то же время, что и в первой части. А другой рассказывает о событиях, которые произошли задолго до этого. Смотрим «От заката до рассвета» в следующем хронологическом порядке.

1999 – «От заката до рассвета 3: Дочь палача»

Последняя вышедшая на экраны часть франшизы сюжетно является первой. Действие разворачивается в 1913 году в Мексике. Мы знакомимся с историей рождения и взросления Сантанико Пандемониум – танцовщицы из первой части, роль которой исполнила Сальма Хайек.

Юная Эсмеральда пока еще человек. Она является дочерью смертного палача и королевы вампиров. Воспитывающий ее отец всю жизнь ненавидел Эсмеральду за то, кем была ее мать.

Девушку похищает глава бандитской группы Джонни Мадрид. Вместе с ней он скрывается в таверне, которая находится в пустыне. Но здесь их ждет не спокойствие, а схватка за собственную жизнь. Это место – притон вампиров.

Отец Эсмеральды попытается вернуть свою дочь. Но у ее матери – королевы вампиров – другие планы. Девушке и самой придется сделать выбор между светом и тьмой…

1995 – «От заката до рассвета»

После событий предыдущей части прошло около 80 лет. Братья Сет и Ричард Гекко ограбили банк, убили нескольких полицейских и гражданских. Теперь они в бегах и планируют пересечь мексиканскую границу. Преступники договорились с местной мафией. Осталось лишь найти способ перебраться через границу незамеченными.

Братья берут в заложники семью пастора и вместе с ними оказываются в Мексике. Место встречи с мафией – стриптиз-бар в пустыне, который работает всю ночь. Все, что нужно – подождать до утра.

Но у тех, кто владеет баром, другие планы. Уже долгие годы заведение принадлежит вампирам. Теперь они питаются кровью заезжих дальнобойщиков. После эффектного танца королева вампиров Сантанико обращает Ричарда. Сет вынужден убить брата. Но сдаваться на милость кровососов не намерен. Он вместе с пастором и еще несколькими оставшимися в живых попробует выбраться из этой кровавой мясорубки…

1999 – «От заката до рассвета 2: Кровавые деньги Техаса»

Действие этой части происходит одновременно с событиями предыдущего фильма. Сюжетно картина не связана с предыдущими частями франшизы. Однако мы узнаем, что преступники, которые появляются в фильме, знакомы с братьями Гекко. Упоминается о том, что они убили шерифа, а это произошло в первой части. При этом логово вампиров – стриптиз-бар – все еще работает, а бармен Бритва Чарли в исполнении Дэнни Трэхо здесь жив. Можно предположить, что события развиваются одновременно или за день до того, что произошло в фильме «От заката до рассвета».

Бандитская шайка, которую возглавляет беглый преступник Лютер, планирует ограбление банка в Мексике. Преступники должны собраться в мотеле «Эль Койот». По дороге в машину Лютера врезается летучая мышь. Сам он после укуса превращается в вампира и едет на встречу с бандитами.

Уже в отеле Лютер кусает одного из подельников, обращая его. Когда преступники начинают грабить банк, один за другим они становятся вампирами. Всем, кроме Бака, уже наплевать на деньги, ведь их теперь интересует только кровь…

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