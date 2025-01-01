Кто сильнее — легендарный Т-800, неуловимый Т-1000 или новый Рев-9? ИИ назвал абсолютного чемпиона

В какой серии убивают Анну в «Невском»: флешка, Белова и сцена, которую пересматривают снова и снова

Зрители зря ждали возвращения молодой версии Шелдона: почему его не будет – в этом нет смысла

В стиле «Крестного отца»: лучшие криминальные драмы, которые ничем не хуже эпика Копполы

Наоми Уоттс мечтает о сиквеле этой криминальной драмы Давида Кроненберга — в ней актриса сыграла русскую шпионку

Самая спокойная сцена «007: Спектр» — умная отсылка к «Бесславным ублюдкам»: и только Бонд третий лишний

«Недооцененный»: в советском «Оно» снялись Крючкова и Табаков, но фильм канул в небытие — самая странная комедия СССР

Его звали в Голливуд, а он стал ведьмой в «Вие»: этот актер сыграл во многих хитах СССР — не получил ни наград, ни званий (фото)

Крэбб, Гойл и профессор, которого не показали в фильмах: HBO нашли новых актеров для сериала «Гарри Поттер»

В них никто не верил, а зря: самые необычные кастинг-решения, которым принесли фильмам мировую популярность