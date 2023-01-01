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Идеальный шторм Идеальный шторм
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The Perfect Storm Идеальный шторм 2000 / США / Германия
8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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