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Постер фильма Полет Феникса
6.1
Киноафиша Фильмы Полет Феникса
6.1

Полет Феникса

, 2004
Flight of the Phoenix
США / приключения, боевик / 18+
Постер фильма Полет Феникса
6.1

О фильме

В самом сердце монгольской пустыни терпит крушение грузовой самолет, перевозящий нефтяных вахтовиков. Понимая, что помощи ждать неоткуда, команда решает самостоятельно построить новый самолет из остатков разбившегося, пока жажда, солнце и противоречия между ними не погубили их…

В ролях

Боб Браун
Скотт Майкл Кэмпбелл
Liddle
Тони Керран
Тони Керран
Rodney
Пол Дитчфилд
Хью Лори
Хью Лори
Ian
Миранда Отто
Миранда Отто
Kelly
Джаред Падалеки
Джаред Падалеки
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Frank Towns
Джованни Рибизи
Джованни Рибизи
Elliott
Джейкоб Варгас
Джейкоб Варгас
Sammi
Энтони Вон
Стикки Фингаз
Jeremy
Режиссер Джон Мур
Сценарист Скотт Фрэнк, Эдвард Бернс, Лукас Хеллер
Композитор Марко Белтрами
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 17 декабря 2004
Дата выхода
27 января 2005 Россия 12+
21 июля 2005 Австралия
8 апреля 2005 Австрия
2 февраля 2005 Бахрейн
27 января 2005 Беларусь
20 апреля 2005 Бельгия
30 марта 2005 Бразилия
4 марта 2005 Великобритания
31 марта 2005 Венгрия
7 июля 2005 Германия
13 января 2005 Гонконг
11 марта 2005 Греция
16 февраля 2005 Египет
4 марта 2005 Ирландия
11 февраля 2005 Исландия
11 февраля 2005 Испания
29 апреля 2005 Италия
27 января 2005 Казахстан
17 декабря 2004 Канада 14A
28 апреля 2005 Китай
16 февраля 2005 Кувейт
15 апреля 2005 Мексика
3 июня 2005 Норвегия
16 февраля 2005 ОАЭ
26 марта 2005 Панама
25 февраля 2005 Польша
14 апреля 2005 Португалия
17 декабря 2004 Румыния 12
17 декабря 2004 США
3 февраля 2005 Сингапур
2 июня 2005 Таиланд
4 марта 2005 Турция
27 января 2005 Украина
9 февраля 2005 Филиппины
11 мая 2005 Франция
3 марта 2005 Хорватия
10 февраля 2005 Чехия
4 марта 2005 Швеция
4 февраля 2005 Эстония
4 февраля 2005 Южная Корея
9 апреля 2005 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $45 000 000
Сборы в мире $35 021 497
Производство 20th Century Fox, Aldrich Group, Davis Entertainment
Другие названия
Flight of the Phoenix, El vuelo del Fénix, Feniksov let, Le vol du Phoenix, A Főnix útja, Aavikkolento, Anka'nın uyanışı, Der Flug des Phoenix, El vol del Fènix, Fēniksa lidojums, Fenikso skrydis, Fööniksi lend, I ptisi tou Foinika, Il volo della fenice, Le vol du Phénix, Let feniksa, Let Fénixe, Lot Feniksa, O Voo da Fênix, Pasărea Phoenix, Phượng Hoàng Cất Cánh, Voo da Fénix, Η πτήση του Φοίνικα, Полет Феникса, Полетът на феникса, Політ Фенікса, フライト・オブ・フェニックス, 鳳凰號, Poletŭt na feniksa, 荒漠十壮士, Der Flug des Phoenix - Flight of the Phoenix, Полёт Феникса, Polet Feniksa

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 11 июня 2024
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саундтрек фильма Полет Феникса

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