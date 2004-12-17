В самом сердце монгольской пустыни терпит крушение грузовой самолет, перевозящий нефтяных вахтовиков. Понимая, что помощи ждать неоткуда, команда решает самостоятельно построить новый самолет из остатков разбившегося, пока жажда, солнце и противоречия между ними не погубили их…
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