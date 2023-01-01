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Идеальный шторм
Идеальный шторм, 2000: актеры и роли
The Perfect Storm
Идеальный шторм
2000 / США / Германия
8.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Идеальный шторм, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вольфганг Петерсен
Wolfgang Petersen
В ролях
Джордж Клуни
George Clooney
Джон Хоукс
John Hawkes
Карен Аллен
Karen Allen
Дайан Лэйн
Diane Lane
Мэри Элизабет Мастрантонио
Mary Elizabeth Mastrantonio
Аллен Пэйн
Allen Payne
Майкл Айронсайд
Michael Ironside
Расти Швиммер
Rusty Schwimmer
Боб Гантон
Bob Gunton
Уильям Фихтнер
William Fichtner
Джон Си Райли
John C. Reilly
Джэнет Райт
Джош Хопкинс
Josh Hopkins
Черри Джонс
Cherry Jones
Дэш Майок
Dash Mihok
Кристофер МакДональд
Christopher McDonald
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