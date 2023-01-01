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Идеальный шторм Идеальный шторм
Киноафиша Фильмы Идеальный шторм Идеальный шторм, 2000: актеры и роли
The Perfect Storm Идеальный шторм 2000 / США / Германия
8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Идеальный шторм, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вольфганг Петерсен Вольфганг Петерсен Wolfgang Petersen
В ролях
Джордж Клуни Джордж Клуни George Clooney Джон Хоукс Джон Хоукс John Hawkes Карен Аллен Karen Allen Дайан Лэйн Дайан Лэйн Diane Lane Мэри Элизабет Мастрантонио Mary Elizabeth Mastrantonio Аллен Пэйн Allen Payne Майкл Айронсайд Майкл Айронсайд Michael Ironside Расти Швиммер Rusty Schwimmer Боб Гантон Боб Гантон Bob Gunton Уильям Фихтнер Уильям Фихтнер William Fichtner Джон Си Райли Джон Си Райли John C. Reilly Джэнет Райт Джош Хопкинс Джош Хопкинс Josh Hopkins Черри Джонс Черри Джонс Cherry Jones Дэш Майок Дэш Майок Dash Mihok Кристофер МакДональд Кристофер МакДональд Christopher McDonald
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