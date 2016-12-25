Четверо против банка, 2017

Режиссёр Вольфганг Петерсен («Подводная лодка», «Троя», «Бесконечная история») выпускает свой новый фильм «Четверо против банка». В немецкой картине постановщика сыграли такие актёры, как Тиль Швайгер («Красавчик», «Достучаться до небес»), Антье Трауэ («Пандорум», «Женщина в золотом»), Александра Мария Лара («Гонка», «Контроль»), Яна Палласке («Зачётный препод», «Бесславные ублюдки»), Маттиас Швайгхёфер («Операция «Валькирия») и другие.

Фильм «Четверо против банка» расскажет о том, к чему могут привести финансовые проблемы. Четверо мужчин оказываются в сложной ситуации, когда банк, который хранит их деньги, преподносит им неприятный сюрприз. В связи с сомнительными операциями банка, герои теряют все свои сбережения. Выход из этого положения они видят лишь в одном - необходимо ограбить злосчастное учреждение, и таким образом поквитаться с обидчиками.