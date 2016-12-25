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Четверо против банка Четверо против банка
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Vier gegen die Bank

Четверо против банка, 2017

2017 / Германия
6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Ограбить банк легко! Нужен лишь Тиль Швайгер!
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Режиссёр Вольфганг Петерсен («Подводная лодка», «Троя», «Бесконечная история») выпускает свой новый фильм «Четверо против банка». В немецкой картине постановщика сыграли такие актёры, как Тиль Швайгер («Красавчик», «Достучаться до небес»), Антье Трауэ («Пандорум», «Женщина в золотом»), Александра Мария Лара («Гонка», «Контроль»), Яна Палласке («Зачётный препод», «Бесславные ублюдки»), Маттиас Швайгхёфер («Операция «Валькирия») и другие.

Фильм «Четверо против банка» расскажет о том, к чему могут привести финансовые проблемы. Четверо мужчин оказываются в сложной ситуации, когда банк, который хранит их деньги, преподносит им неприятный сюрприз. В связи с сомнительными операциями банка, герои теряют все свои сбережения. Выход из этого положения они видят лишь в одном - необходимо ограбить злосчастное учреждение, и таким образом поквитаться с обидчиками.

- Бюджет фильма «Четверо против банка» составил 13 миллионов евро

- «Четверо против банка» - это первый фильм, снятый Вольфгангом Петерсеном на немецком языке, за последние 36 лет, а также его первая комедия

- Фильм был снят за 42 дня

- Лента «Четверо против банка» снималась на 62 локациях в Берлине

- Маттиас Швайгхёфер играл вместе с Тилем Швайгером в обеих частях «Красавчика»

История четырёх людей, которые из-за рискованных операций банка потеряли все свои сбережения. Оказавшись в безвыходном положении, они не находят ничего лучше, чем ограбить банк, который доставил им столько неприятностей.

6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 7 декабря 2017
Премьера в мире 25 декабря 2016
Возраст 16+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Вольфганг Петерсен
Вольфганг Петерсен
В ролях
Антье Трауэ
Антье Трауэ
Александра Мария Лара
Александра Мария Лара
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Яна Палласке
Яна Палласке
Маттиас Швайгхефер
Маттиас Швайгхефер
Все актеры и съемочная группа
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Четверо против банка
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Собрались как-то посредственный актёр, бывший боксёр, несостоявшийся креативный директор и закомплексованный банковский работник на ограбление. Звучит как начало не очень смешного анекдота. Да и выглядит затравка фильма примерно так же. Итак, вышеупомянутая четвёрка из-за рискованных операций банка теряет все свои накопления, причём происходит это в весьма непростой жизненный момент для каждого из них. И решают новые знакомцы забрать у банка деньги, по праву принадлежащие им. Тем более что…
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Roman Svetlov 9 декабря 2017, 22:41
Забавно. Похоже на первый Ва-Банк (Польша).
stick.78 25 августа 2018, 11:41
очень классный фильм ! советую !
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12 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Интервью с режиссером Вольфгангом Петерсеном о его возвращении в большое кино и о новой картине «Четверо против банка». В начале зимы в прокат выйдет фильм «Четверо против банка», где Тиль Швайгер и сотоварищи  борются с банковской системой. Это проект с юмором, множественными отсылками к классике и
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6 декабря 2017 10:52
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