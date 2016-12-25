Четверо против банка, 2017

Режиссёр Вольфганг Петерсен («Подводная лодка», «Троя», «Бесконечная история») выпускает свой новый фильм «Четверо против банка». В немецкой картине постановщика сыграли такие актёры, как Тиль Швайгер («Красавчик», «Достучаться до небес»), Антье Трауэ («Пандорум», «Женщина в золотом»), Александра Мария Лара («Гонка», «Контроль»), Яна Палласке («Зачётный препод», «Бесславные ублюдки»), Маттиас Швайгхёфер («Операция «Валькирия») и другие.
Фильм «Четверо против банка» расскажет о том, к чему могут привести финансовые проблемы. Четверо мужчин оказываются в сложной ситуации, когда банк, который хранит их деньги, преподносит им неприятный сюрприз. В связи с сомнительными операциями банка, герои теряют все свои сбережения. Выход из этого положения они видят лишь в одном - необходимо ограбить злосчастное учреждение, и таким образом поквитаться с обидчиками.
- Бюджет фильма «Четверо против банка» составил 13 миллионов евро
- «Четверо против банка» - это первый фильм, снятый Вольфгангом Петерсеном на немецком языке, за последние 36 лет, а также его первая комедия
- Фильм был снят за 42 дня
- Лента «Четверо против банка» снималась на 62 локациях в Берлине
- Маттиас Швайгхёфер играл вместе с Тилем Швайгером в обеих частях «Красавчика»
История четырёх людей, которые из-за рискованных операций банка потеряли все свои сбережения. Оказавшись в безвыходном положении, они не находят ничего лучше, чем ограбить банк, который доставил им столько неприятностей.