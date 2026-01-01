Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации мультфильма Принц Египта 1998

Оскар 1999 Оскар 1999
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 1999 Золотой глобус 1999
Лучшая песня
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
