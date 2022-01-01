Анубис, 2018

«Анубис» – анимационная комедия от «Blue Sky Studios» и «20th Century Fox», работавших над «Ледниковым периодом», «Роботами» и «Хортоном». В основу картины легла книга романов и древних мифов Брюса Зика «Гобелен Анубиса».

Приключения здесь обеспечивает профессор-археолог Джордж Генри, который совершенно случайно оказался в царстве мертвых египетского бога Анубиса. На выручку к нему спешит сын Чанс, которому прийдется перевоплотиться в мумию, чтобы попасть в загробный мир.