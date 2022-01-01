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Anubis

Анубис, 2018

2018 / США
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«Анубис» – анимационная комедия от «Blue Sky Studios» и «20th Century Fox», работавших над «Ледниковым периодом», «Роботами» и «Хортоном». В основу картины легла книга романов и древних мифов Брюса Зика «Гобелен Анубиса».  

Приключения здесь обеспечивает профессор-археолог Джордж Генри, который совершенно случайно оказался в царстве мертвых египетского бога Анубиса. На выручку к нему спешит сын Чанс, которому прийдется перевоплотиться в мумию, чтобы попасть в загробный мир.

Не тревожьте древних мумий, ибо их проклятие — страшная штука! Доктор Джордж Генри не был столь осторожен. В итоге его душа оказалась в загробном царстве египетского бога Анубиса, населенном разного рода чудовищами. И если бы не Чанс, отважившийся ради спасения отца сам стать мумией и спуститься в ад Древнего Египта, стоять бы несчастному доктору на суде Осириса.

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Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2018
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
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