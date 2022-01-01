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Николас Мейер
Николас Мейер
Nicholas Meyer
О персоне
Фильмография
Николас Мейер
Nicholas Meyer
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Дата рождения
24 декабря 1945
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Биография Николаса Мейера
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Фильмография Николаса Мейера
Звездный путь VI: неоткрытая страна
боевик, фантастика, триллер, мистика
1991, США
7.0
Волонтеры
комедия
1985, США
5.0
Звёздный путь 2: Гнев Хана
боевик, приключения, фантастика
1982, США
7.0
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