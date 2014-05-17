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Постер мультфильма Пророк
Постер мультфильма Пророк
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Пророк

Пророк

The Prophet 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В центре сюжета находится одинокий мужчина, который прячется от людского взора, проживая в темной и непроходимой чаще леса. Он находится в полной гармонии с природой, ощущая спокойствие, слушая пение птиц или тихий шелест листвы. Однажды, собирая в лесу ягоды, он услышал плач ребенка. Сперва мужчина был в растерянности, увидев посреди леса малыша, но быстро пришел в себя и забрал мальчишку в свою хижину. Он занимался его воспитанием, они хорошо находили общий язык и жили душа в душу. Так продолжалось достаточно долгое время, пока в одни прекрасный день не выяснилось, что мальчонка наделен сверхъестественными способностями.
Страна США / Франция / Канада / Ливан / Катар
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 2 декабря 2016
Премьера в мире 17 мая 2014
Дата выхода
23 июня 2016 Дания
7 августа 2015 США
2 декабря 2015 Франция
22 апреля 2016 Швеция 7
10 сентября 2015 Южная Корея
MPAA PG
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $1 261 412
Производство Doha Film Institute, Participant, Code Red Productions
Другие названия
The Prophet, Kahlil Gibran's the Prophet, Den lille pige og profeten, El profeta, Ermiş, Kahlil Gibran: A próféta, Le prophète, O Profeta, Payambar, Profeten, Profetul, Ο προφήτης, Пророк, Пророкът, 紀伯倫哈利勒：先知, 預言者
Режиссер
Роджер Аллерс
Гаэтан Брицци
В ролях
Джон Красински
Джон Красински
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Альфред Молина
Альфред Молина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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9 ноября 2015 00:00
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