В центре сюжета находится одинокий мужчина, который прячется от людского взора, проживая в темной и непроходимой чаще леса. Он находится в полной гармонии с природой, ощущая спокойствие, слушая пение птиц или тихий шелест листвы. Однажды, собирая в лесу ягоды, он услышал плач ребенка. Сперва мужчина был в растерянности, увидев посреди леса малыша, но быстро пришел в себя и забрал мальчишку в свою хижину. Он занимался его воспитанием, они хорошо находили общий язык и жили душа в душу. Так продолжалось достаточно долгое время, пока в одни прекрасный день не выяснилось, что мальчонка наделен сверхъестественными способностями.
СтранаСША / Франция / Канада / Ливан / Катар
Продолжительность1 час 24 минуты
Год выпуска2014
Премьера онлайн2 декабря 2016
Премьера в мире17 мая 2014
Дата выхода
23 июня 2016
Дания
7 августа 2015
США
2 декабря 2015
Франция
22 апреля 2016
Швеция
7
10 сентября 2015
Южная Корея
MPAAPG
Бюджет$12 000 000
Сборы в мире$1 261 412
ПроизводствоDoha Film Institute, Participant, Code Red Productions
Другие названия
The Prophet, Kahlil Gibran's the Prophet, Den lille pige og profeten, El profeta, Ermiş, Kahlil Gibran: A próféta, Le prophète, O Profeta, Payambar, Profeten, Profetul, Ο προφήτης, Пророк, Пророкът, 紀伯倫哈利勒：先知, 預言者
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