Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Патхан: Схватка со смертью" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Принц Египта Принц Египта
Киноафиша Фильмы Принц Египта Принц Египта, 1998: актеры и роли
The Prince Of Egypt Принц Египта 1998 / США
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Принц Египта, 1998: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Стив Хикнер Steve Hickner Саймон Уэллс Simon Wells Бренда Чепмен Бренда Чепмен Brenda Chapman
В ролях
Вэл Килмер Вэл Килмер Val Kilmer Рэйф Файнс Рэйф Файнс Ralph Fiennes Мишель Пфайффер Мишель Пфайффер Michelle Pfeiffer Сандра Буллок Сандра Буллок Sandra Bullock Хелен Миррен Хелен Миррен Helen Mirren Джефф Голдблюм Джефф Голдблюм Jeff Goldblum Дэнни Гловер Дэнни Гловер Danny Glover Патрик Стюарт Патрик Стюарт Patrick Stewart Хелен Миррен Хелен Миррен Helen Mirren Стив Мартин Стив Мартин Steve Martin Мартин Шорт Мартин Шорт Martin Short
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Патхан: Схватка со смертью
Патхан: Схватка со смертью
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Круче некуда
Круче некуда
2023, США, боевик
Побег из страны роботов
Побег из страны роботов
2023, Китай, анимация
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Кукла. Реинкарнация зла
Кукла. Реинкарнация зла
2023, Таиланд, ужасы, детектив, триллер
Related video
13 июля будет непростым днем для всех знаков зодиака, но особенно не повезет нескольким
Покровительство матери не помогло: куда пропала дочь Ольги Остроумовой, названная в ее честь
Мужчины с этими именами лучшие мужья: их женам можно позавидовать
«Себя никогда не прощу»: Лепс признался в предательстве
«Какая форма!»: 60-летняя Свиридова оголила ягодицы и заставила даже молодых завидовать
Взгляните на эту картинку и узнайте худшую черту своего характера: самый точный тест
Тест для девушек: кто из героев "Игры престолов" стал бы вашим идеальным парнем?
Вдова Крамарова почти не изменилась с тех пор, как умер актер: неспроста любил так сильно
Режиссер променял Гурченко и Румянцеву на юную актрису: причина на фото
Этот безобидный хит не раз запрещали крутить по советскому ТВ: поразитесь, что не устраивало цензоров
Матерям нужно взять на заметку эту привычку принцессы Дианы, которая до сих пор восхищает ее сыновей
Эти русские имена считались «низкосортными»: сейчас они популярны не только в России, но и в мире
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше