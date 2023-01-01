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Принц Египта
Принц Египта, 1998: актеры и роли
The Prince Of Egypt
Принц Египта
1998 / США
7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Принц Египта, 1998: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Стив Хикнер
Steve Hickner
Саймон Уэллс
Simon Wells
Бренда Чепмен
Brenda Chapman
В ролях
Вэл Килмер
Val Kilmer
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
Мишель Пфайффер
Michelle Pfeiffer
Сандра Буллок
Sandra Bullock
Хелен Миррен
Helen Mirren
Джефф Голдблюм
Jeff Goldblum
Дэнни Гловер
Danny Glover
Патрик Стюарт
Patrick Stewart
Хелен Миррен
Helen Mirren
Стив Мартин
Steve Martin
Мартин Шорт
Martin Short
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Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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