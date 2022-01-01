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Поймай меня, если сможешь Поймай меня, если сможешь
Киноафиша Фильмы Поймай меня, если сможешь Поймай меня, если сможешь, 2002: актеры и роли
Catch Me If You Can Поймай меня, если сможешь 2002 / США
8.4 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
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Поймай меня, если сможешь, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг Стивен Спилберг Steven Spielberg
В ролях
Леонардо ДиКаприо Леонардо ДиКаприо Leonardo DiCaprio Том Хэнкс Том Хэнкс Tom Hanks Эми Адамс Эми Адамс Amy Adams Кристофер Уокен Кристофер Уокен Christopher Walken Мартин Шин Мартин Шин Martin Sheen Дженнифер Гарнер Дженнифер Гарнер Jennifer Garner
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