Фильмы
Поймай меня, если сможешь
Награды и номинации фильма Поймай меня, если сможешь
Награды и номинации фильма Поймай меня, если сможешь 2002
Оскар 2003
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Best Male Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
