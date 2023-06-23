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Поймай меня, если сможешь Поймай меня, если сможешь
Киноафиша Фильмы Поймай меня, если сможешь Отзывы о фильме «Поймай меня, если сможешь»
Catch Me If You Can Поймай меня, если сможешь 2002 / США
8.5 Оцените
72 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
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Отзывы о фильме «Поймай меня, если сможешь»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Спилберг наконец-то снял фильм, в котором нет мальчиков-роботов, инопланетян, страха перед неизвестностью и длительных сцен с торжественной музыкой.  «Поймай меня, если сможешь» снят в более легком и абсолютно реалистическом (фильм снят на основе реальных событий) жанре, но, как и положено фильму такого режиссера, на высочайшем профессиональном уровне, с безупречным вкусом. Широты же затронутых «вечных» тем этому фильму не занимать - фильм не просто про ловкого (очень ловкого) парня, но и про…

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Артур 23 июня 2023, 11:15
Оценка
На самом деле долго откладывал просмотр этого фильм, придумывал отговорки для себя, но как же я пожалел, что не посмотрел его раньше и вовсе пропустил его в своё время. Искренне не понимаю почему ДиКаприо так поздно получил свой Оскар, ведь в этом фильме он играет потрясно.
Эта история вдохновлена реальной историей, что не укладывается в голове, что такое реально могло быть...
Если вы хотите посмотреть хороший, смешной и нетяжелый фильм, то он вам определённо понравится
23 июня 2023, 11:15 Ответить
Киноафиша.инфо 23 июня 2023, 12:27
в ответ на сообщение Артур от 23 июня 2023, 11:15
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊Спасибо за отзыв!
23 июня 2023, 12:27 Ответить
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