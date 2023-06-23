Наша рецензия

Спилберг наконец-то снял фильм, в котором нет мальчиков-роботов, инопланетян, страха перед неизвестностью и длительных сцен с торжественной музыкой. «Поймай меня, если сможешь» снят в более легком и абсолютно реалистическом (фильм снят на основе реальных событий) жанре, но, как и положено фильму такого режиссера, на высочайшем профессиональном уровне, с безупречным вкусом. Широты же затронутых «вечных» тем этому фильму не занимать - фильм не просто про ловкого (очень ловкого) парня, но и про…