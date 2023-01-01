Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пассажиры Пассажиры
Киноафиша Фильмы Пассажиры Фильмы похожие на Пассажиры
Passengers Пассажиры 2008 / США
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Пассажиры

Вся информация о фильме
Пассажиры
Пассажиры
фантастика, приключения, мелодрама 2016, США
8.0
Моя девушка - монстр
Моя девушка - монстр
триллер, фантастика, мелодрама, комедия 2016, США
6.0
Дон Пейот
Дон Пейот
драма 2014, США
4.0
Зажигание
Зажигание
боевик 2013, Испания
6.0
Дом грез
Дом грез
триллер 2011, США
7.0
Один день
Один день
комедия, мелодрама 2011, Великобритания
8.0
День Святого Валентина
День Святого Валентина
комедия, мелодрама 2010, США
7.0
Война невест
Война невест
комедия 2009, США
7.0
Список контактов
Список контактов
боевик, триллер 2008, США
6.0
Дневники няни
Дневники няни
мелодрама, комедия, драма 2007, США
7.0
Предчувствие
Предчувствие
драма, триллер 2007, США
7.0
Иллюзия полета
Иллюзия полета
триллер, боевик, драма 2005, США
7.0
Крэйзи
Крэйзи
мелодрама, драма, криминал 2005, США / Германия
8.0
Забытое
Забытое
фантастика, мистика, триллер, драма 2004, США
6.0
Готика
Готика
триллер, ужасы 2003, США
6.0
Пассажир
Пассажир
боевик, триллер 2018, США
7.0
Мать и дитя
Мать и дитя
драма 2009, США / Испания
7.0
Рэймонд и Рэй
Рэймонд и Рэй
драма 2022, США
7.0
Четыре хороших дня
Четыре хороших дня
драма 2020, Канада / США
6.0
Таинственный Альберт Ноббс
Таинственный Альберт Ноббс
драма 2011, Великобритания / Ирландия
6.0
Девять жизней
Девять жизней
драма 2005, США
5.0
Проклятие
Проклятие
триллер, ужасы, драма 2004, Япония / США / Германия
7.0
Посланники
Посланники
драма, триллер, ужасы 2007, США
7.0
Проклятие Аннабель 3
Проклятие Аннабель 3
ужасы 2019, США
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше