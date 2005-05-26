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Крэйзи Крэйзи
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Havoc

Крэйзи, 2005

2005 / США / Германия
8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Группа избалованных подростков из района для «богатых» в поисках острых ощущений решает отправиться в самое настоящее гетто восточной части Лос-Анджелеса. Оказавшись там, они знакомятся с местными. Сначала криминальная романтика очаровывает пафосную молодежь, но когда они поймут, что перешли грань разумного, то будет уже слишком поздно.

  • Сценарист фильма Джессика Каплан погибла в авиакатастрофе еще до начала съемок, 6 июня 2003 года. Фильм посвящен ее памяти. 
  • Первоначально на роль Эллисон были выбрана Мэнди Мур, но она покинула проект, потому что сюжет фильма заставлял ее чувствовать себя неуютно. Джена Мэлоун изначально должна была сыграть Эмили, но покинула проект вскоре после ухода Мур. 
  • Между написанием сценария и его экранизацией прошло более семи лет. 
  • Бижу Филлипс и Энн Хэтэуэй отказались участвовать в продвижении фильма после того, как продюсеры вмешались в постпродакшен и изменили режиссерскую версию Барбары Коппл. Это привело к тому, что фильм не показали в кинотеатрах США.
  • До 2003 года фильм носил название The Powers That Be («Власть имущие»).
  • Песня, которую Эллисон поет на вечеринке, – это How Do You Want It? Тупака Шакура. 
  • После употребления наркотиков Эллисон и Эмили исполняют партию Амила из композиции Can I Get A… Джея-Зи.

Когда две подруги из богатого района сталкиваются с реальным миром городских гангстеров Восточного Лос-Анджелеса, они начинают понимать, что даже невинные действия имеют последствия...

8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 13 октября 2005
Премьера в мире 26 мая 2005
Возраст 16+
MPAA R
Прокатчик Вест
Режиссер
Барбара Коппл
В ролях
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Бижу Филлипс
Бижу Филлипс
Шири Эпплби
Шири Эпплби
Майкл Бьен
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Крэйзи 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Полинка 2 апреля 2015, 12:51
Ничего интересного в этом фильме нет. Ладно бы только сюжер избитый, так ещё и ничего нормального придумать не смогли.
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Кадры из фильма Все кадры
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Переводчик
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