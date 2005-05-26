Крэйзи, 2005

Группа избалованных подростков из района для «богатых» в поисках острых ощущений решает отправиться в самое настоящее гетто восточной части Лос-Анджелеса. Оказавшись там, они знакомятся с местными. Сначала криминальная романтика очаровывает пафосную молодежь, но когда они поймут, что перешли грань разумного, то будет уже слишком поздно.