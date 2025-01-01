Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пассажиры Пассажиры, 2008: актеры и роли

Пассажиры, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Родриго Гарсиа Родриго Гарсиа Rodrigo García
В ролях
Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй Anne Hathaway Патрик Уилсон Патрик Уилсон Patrick Wilson Дэвид Морс Дэвид Морс David Morse Дайэнн Уист Дайэнн Уист Dianne Wiest Уильям Б. Дэвис Уильям Б. Дэвис William B. Davis Коннер Дуэлли Conner Dwelly Роберт Говин Роберт Мусники Райан Роббинс Ryan Robbins Брэд Тернер Brad Turner Эндрю Уилер Andrew R. Wheeler Чела Хорсдэл Чела Хорсдэл Chelah Horsdal Клеа ДюВалл Клеа ДюВалл Clea DuVall Андре Брауэр Андре Брауэр Andre Braugher
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
«Декстер» под прицелом психиатров: что у него за болезнь — реальное расстройство или киношная легенда?
Михалков назвал российские фильмы, которые стоит увидеть американцам: в списке нет ни «Сибирского цирюльника», ни «Утомленных солнцем»
Это не случайность: почему дети в «Орудиях» исчезают именно в 2:17
Вспоминайте эти слова Раневской, когда на душе плохо: помогут пережить любую депрессию
«Довод» — самый спорный и непонятный фильм Нолана: ИИ объяснил запутанный триллер так, чтобы его поняли даже пятиклашки
Будет ли 5-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»: вопрос сложный, но есть и хорошая новость — дождитесь 30 октября
Черные чернушки в «Унесенных призраками» безумно милы, но их судьба — трагичнее не придумаешь: заметили их в другом аниме Миядзаки?
Финал «Игры престолов» заспойлерили еще в начале: Дейнерис не могла закончить иначе — и намеков было полным-полно
Секреты и искушение, но без Прилучного: топ-5 сериалов в духе «Жизни по вызову» — посмотрите одну серию и пропадете на неделю
25 000 000 000 рублей за 10 лет: Петров стал самым кассовым российским актером в истории — среди актрис титул «вырвала» звезда «Елок»
«С ног до головы как султанша»: 3 способа вписать эстетику «Великолепного века» в свой стиль — советует именитый дизайнер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше