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Юрген Прохнов
Jurgen Prochnow
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Юрген Прохнов
Юрген Прохнов
Jurgen Prochnow
Дата рождения
10 июня 1941
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Берлин, Нацистская Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Биография Юрген Прохнов
Родился 10 июня 1941 года. Берлин, Германия.
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Популярные фильмы
8.3
Подводная лодка
(1981)
7.8
Тайная жизнь
(2019)
7.7
Английский пациент
(1996)
Билеты
Фильмография Юрген Прохнов
6.8
Последний стрелок
The Last Rifleman
драма, биография
2023, Великобритания
Смотреть трейлер
7.8
Тайная жизнь
A Hidden Life / Radegund
драма, военный
2019, США / Германия
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Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Предания
драма, ужасы, детектив
2017, США
5.9
Старики-разведчики
Kundschafter des Friedens
комедия, боевик, триллер
2017, Германия / Испания
7.2
Помнить
Remember
триллер
2015, Канада
Смотреть трейлер
Рецензия
5.1
Отряд героев
Company of Heroes
боевик, военный
2013, США
6.3
Грешники и святые
Sinners and Saints
боевик, триллер, криминал
2010, США
6.9
Морская полиция: Лос-Анджелес
драма, боевик, криминал
2009, США
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Новости о Юрген Прохнов
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