Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Английский пациент
Награды и номинации фильма Английский пациент
Награды и номинации фильма Английский пациент 1996
Онлайн
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Оскар 1997
Лучший фильм
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучший фильм
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Anthony Asquith Award for Film Music
Победитель
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Best Make Up/Hair
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Best Make Up/Hair
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Берлинале 1997
Лучшая актриса
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Песочный человек
Написать отзыв
2025, США, ужасы
127 млн просмотров у этой серии «Маши и медведя» говорят сами за себя: главную героиню тут не узнать
Уже не просто дружба, а любовь? Создатель «Зверополиса 2» официально подтвердил худшие теории о Нике и Джуди
Слухи подтвердились: Disney запускает новый «Бегущий в лабиринте» — не думайте, это не ремейк и не продолжение
Второй сезон «Душегубов» «урыл и закопал» первый: продолжение хита Amediateka стоит оценить любителям жанра
Настоящая боль второго сезона «Одни из нас» — уход Педро Паскаля (или нет?): сценаристы нашли способ выкрутиться
Не медь, а золото стриминга: забытые всеми фэнтези-фильмы, которые точно стоят вашего внимания
«Духовная сестра Катерины»: не тратьте время на поиск аналогов «Москва слезам не верит» – ИИ за секунду выявил 3 ленты с рейтингом 7.3+
Успех Елизаветы II творит чудеса: Netflix снимает новую «Корону», теперь с американской семейкой №1
У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ
Ждать минимум год: Крыжовников не спешит возвращаться в Казань, но и от «Слова пацана 2» не отказывается
Поле битвы - Земля: в этих живописных уголках планеты Кэмерон снял «Аватар: Пламя и пепел»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667