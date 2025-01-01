Меню
Награды и номинации фильма Английский пациент 1996

Оскар 1997 Оскар 1997
Лучший фильм
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1997 Золотой глобус 1997
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучший фильм
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Anthony Asquith Award for Film Music
Победитель
Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Best Make Up/Hair
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Best Make Up/Hair
Номинант
 David Lean Award for Direction
Номинант
Берлинале 1997 Берлинале 1997
Лучшая актриса
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997 Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
