Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джулиан Уэдэм
Джулиан Уэдэм
Julian Wadham
О персоне
Фильмография
Джулиан Уэдэм
Julian Wadham
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
7 августа 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Джулиана Уэдэма
Родился 7 августа 1958 года. Великобритания.
Развернуть
Фильмография Джулиана Уэдэма
Песня имен
драма
2019, Германия / Канада / Великобритания
6.0
Счастливый принц
драма, исторический
2018, Германия / Бельгия / Италия / Великобритания
6.0
Черчилль
триллер, биография, драма
2017, Великобритания
6.0
Хороший денек для свадьбы
драма, комедия
2011, США
5.0
Фальшивая личина
боевик, криминал, триллер
2009, США
4.0
Изгоняющий дьявола: Начало
ужасы, драма, триллер
2004, США
6.0
Секретный агент
криминал, триллер
1996, Великобритания
6.0
Английский пациент
военный, мелодрама
1996, США
8.0
Все фильмы
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»