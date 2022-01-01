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Английский пациент Английский пациент
Киноафиша Фильмы Английский пациент Английский пациент, 1996: актеры и роли
The English Patient Английский пациент 1996 / США
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Английский пациент, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Энтони Мингелла Энтони Мингелла Anthony Minghella
В ролях
Рэйф Файнс Рэйф Файнс Ralph Fiennes Уиллем Дефо Уиллем Дефо Willem Dafoe Жюльетт Бинош Жюльетт Бинош Juliette Binoche Нэвин Эндрюс Нэвин Эндрюс Naveen Andrews Клайв Меррисон Clive Merrison Колин Ферт Колин Ферт Colin Firth Юрген Прохнов Юрген Прохнов Jurgen Prochnow Петер Рюринг Peter Rühring Хикем Ростом Hichem Rostom Нино Кастельнуово Nino Castelnuovo Кевин Уотли Kevin Whately Джулиан Уэдэм Джулиан Уэдэм Julian Wadham Кристин Скотт Томас Кристин Скотт Томас Kristin Scott Thomas
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