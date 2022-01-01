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Английский пациент
Английский пациент, 1996: актеры и роли
The English Patient
Английский пациент
1996 / США
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Английский пациент, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Энтони Мингелла
Anthony Minghella
В ролях
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Жюльетт Бинош
Juliette Binoche
Нэвин Эндрюс
Naveen Andrews
Клайв Меррисон
Clive Merrison
Колин Ферт
Colin Firth
Юрген Прохнов
Jurgen Prochnow
Петер Рюринг
Peter Rühring
Хикем Ростом
Hichem Rostom
Нино Кастельнуово
Nino Castelnuovo
Кевин Уотли
Kevin Whately
Джулиан Уэдэм
Julian Wadham
Кристин Скотт Томас
Kristin Scott Thomas
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