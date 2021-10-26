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Дюгрей Скотт
Дюгрей Скотт
Dougray Scott
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Дюгрей Скотт
Dougray Scott
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Дата рождения
25 ноября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Гленротес, Шотландия, Великобритания
Рост
180 см
Биография Дюгрея Скотта
Родился 25 ноября 1965 года. Гленротес, Шотландия, Великобритания.
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Фильмография Дюгрея Скотта
Морские паразиты
ужасы, фантастика
2019, Ирландия / США / Великобритания
5.0
Лондон-Таун
драма
2016, США
6.0
Ватиканские записи
триллер, ужасы
2015, США
6.0
Смертельная гонка 3
криминал, боевик, триллер
2013, США
5.0
Последний пассажир
детектив, триллер, боевик
2013, Великобритания
5.0
Юнайтед. Мюнхенская трагедия
спорт, драма
2011, Великобритания
7.0
Тысяча поцелуев
триллер
2010, США / Великобритания
5.0
Там обитают драконы
драма
2010, США / Аргентина
6.0
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26 октября 2021 16:44
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